https://ria.ru/20250521/armeniya-2018278812.html
Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны
Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны - РИА Новости, 21.05.2025
Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что игнорирование Ереваном 80-летия победы над фашизмом было бы неверным шагом. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:53:00+03:00
2025-05-21T15:53:00+03:00
2025-05-21T15:53:00+03:00
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что игнорирование Ереваном 80-летия победы над фашизмом было бы неверным шагом. "Армянский народ внес серьезнейший вклад в победу над фашизмом, мы дали 300 тысяч жертв в борьбе против фашизма и нацизма, и отказаться от вклада, не уважать память этих людей, не отмечать победу - неверный подход. Это было бы проявлением политической конъюнктуры", - заявил на пресс-конференции Мирзоян, отвечая на вопрос, было ли целесообразным присутствие премьера Армении Никола Пашиняна на Параде Победы в Москве 9 мая. Пашинян присутствовал в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
https://ria.ru/20250516/armeniya-2017243260.html
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Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны
Мирзоян: Армения не собирается отказываться от празднования Победы над фашизмом