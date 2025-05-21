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Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны - РИА Новости, 21.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:53 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018278812.html
Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны
Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны - РИА Новости, 21.05.2025
Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что игнорирование Ереваном 80-летия победы над фашизмом было бы неверным шагом. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:53:00+03:00
2025-05-21T15:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
арарат мирзоян
никол пашинян
80-летие победы в великой отечественной войне
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мид армении
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что игнорирование Ереваном 80-летия победы над фашизмом было бы неверным шагом. "Армянский народ внес серьезнейший вклад в победу над фашизмом, мы дали 300 тысяч жертв в борьбе против фашизма и нацизма, и отказаться от вклада, не уважать память этих людей, не отмечать победу - неверный подход. Это было бы проявлением политической конъюнктуры", - заявил на пресс-конференции Мирзоян, отвечая на вопрос, было ли целесообразным присутствие премьера Армении Никола Пашиняна на Параде Победы в Москве 9 мая. Пашинян присутствовал в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
https://ria.ru/20250516/armeniya-2017243260.html
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в мире, армения, арарат мирзоян, никол пашинян, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы, мид армении
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Арарат Мирзоян, Никол Пашинян, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы, МИД Армении
Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны

Мирзоян: Армения не собирается отказываться от празднования Победы над фашизмом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что игнорирование Ереваном 80-летия победы над фашизмом было бы неверным шагом.
"Армянский народ внес серьезнейший вклад в победу над фашизмом, мы дали 300 тысяч жертв в борьбе против фашизма и нацизма, и отказаться от вклада, не уважать память этих людей, не отмечать победу - неверный подход. Это было бы проявлением политической конъюнктуры", - заявил на пресс-конференции Мирзоян, отвечая на вопрос, было ли целесообразным присутствие премьера Армении Никола Пашиняна на Параде Победы в Москве 9 мая.
Пашинян присутствовал в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.
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В Армении объяснили стремление "политологов" принизить роль СССР в Победе
16 мая, 00:57
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАрменияАрарат МирзоянНикол Пашинян80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень ПобедыМИД Армении
 
 
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