https://ria.ru/20250521/armeniya-2018278812.html

Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны

Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны - РИА Новости, 21.05.2025

Армения не откажется от празднования Победы над фашизмом, заявил МИД страны

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что игнорирование Ереваном 80-летия победы над фашизмом было бы неверным шагом. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T15:53:00+03:00

2025-05-21T15:53:00+03:00

2025-05-21T15:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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никол пашинян

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в среду, что игнорирование Ереваном 80-летия победы над фашизмом было бы неверным шагом. "Армянский народ внес серьезнейший вклад в победу над фашизмом, мы дали 300 тысяч жертв в борьбе против фашизма и нацизма, и отказаться от вклада, не уважать память этих людей, не отмечать победу - неверный подход. Это было бы проявлением политической конъюнктуры", - заявил на пресс-конференции Мирзоян, отвечая на вопрос, было ли целесообразным присутствие премьера Армении Никола Пашиняна на Параде Победы в Москве 9 мая. Пашинян присутствовал в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.

https://ria.ru/20250516/armeniya-2017243260.html

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