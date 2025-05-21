https://ria.ru/20250521/armeniya-2018244309.html

Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией

Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией - РИА Новости, 21.05.2025

Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией

Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:35:00+03:00

2025-05-21T13:35:00+03:00

2025-05-21T13:37:00+03:00

экономика

армения

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сергей лавров

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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы констатировали рекордные показатели товарооборота, который в прошлом году достиг впечатляющих результатов. Объем товарооборота составил 1,6 миллиарда долларов. Это свыше трети всего внешнеторгового оборота Армении. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером республики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Он особо отметил, что 96% двусторонней торговли осуществляется в национальных валютах - рублях и драмах. "Российские экономические операторы традиционно выступают в качестве ключевых налогоплательщиков и работодателей Армении, реализуют социально значимые проекты. Мы приветствовали усилия армянских властей по обеспечению законных интересов российских деловых кругов, которые инвестируют в республику. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему притоку отечественных инвестиций в такие важные для экономики Армении сферы, как сельское хозяйство, энергетика, горно-рудная промышленность, транспорт, логистика", - добавил Лавров. Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал накануне. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, армения, россия, ереван, сергей лавров, арарат мирзоян, ваагн хачатурян