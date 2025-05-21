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Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией - РИА Новости, 21.05.2025
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13:35 21.05.2025 (обновлено: 13:37 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/armeniya-2018244309.html
Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией
Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией - РИА Новости, 21.05.2025
Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией
Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:35:00+03:00
2025-05-21T13:37:00+03:00
экономика
армения
россия
ереван
сергей лавров
арарат мирзоян
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы констатировали рекордные показатели товарооборота, который в прошлом году достиг впечатляющих результатов. Объем товарооборота составил 1,6 миллиарда долларов. Это свыше трети всего внешнеторгового оборота Армении. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером республики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Он особо отметил, что 96% двусторонней торговли осуществляется в национальных валютах - рублях и драмах. "Российские экономические операторы традиционно выступают в качестве ключевых налогоплательщиков и работодателей Армении, реализуют социально значимые проекты. Мы приветствовали усилия армянских властей по обеспечению законных интересов российских деловых кругов, которые инвестируют в республику. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему притоку отечественных инвестиций в такие важные для экономики Армении сферы, как сельское хозяйство, энергетика, горно-рудная промышленность, транспорт, логистика", - добавил Лавров. Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал накануне. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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экономика, армения, россия, ереван, сергей лавров, арарат мирзоян, ваагн хачатурян
Экономика, Армения, Россия, Ереван, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Ваагн Хачатурян
Лавров рассказал о торговых отношениях с Арменией

Лавров: Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 мая - РИА Новости. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером Армении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы констатировали рекордные показатели товарооборота, который в прошлом году достиг впечатляющих результатов. Объем товарооборота составил 1,6 миллиарда долларов. Это свыше трети всего внешнеторгового оборота Армении. Россия остается первым торговым и инвестиционным партнером республики", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Он особо отметил, что 96% двусторонней торговли осуществляется в национальных валютах - рублях и драмах.
"Российские экономические операторы традиционно выступают в качестве ключевых налогоплательщиков и работодателей Армении, реализуют социально значимые проекты. Мы приветствовали усилия армянских властей по обеспечению законных интересов российских деловых кругов, которые инвестируют в республику. Уверены, что это будет способствовать дальнейшему притоку отечественных инвестиций в такие важные для экономики Армении сферы, как сельское хозяйство, энергетика, горно-рудная промышленность, транспорт, логистика", - добавил Лавров.
Рабочий визит Лаврова в Ереван стартовал накануне. В среду он планирует встретиться с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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ЭкономикаАрменияРоссияЕреванСергей ЛавровАрарат МирзоянВаагн Хачатурян
 
 
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