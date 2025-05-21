https://ria.ru/20250521/altunyan-2018264465.html
Блогер Алтунян обжаловал арест
Блогер Алтунян обжаловал арест - РИА Новости, 21.05.2025
Блогер Алтунян обжаловал арест
Косметолог и блогер-миллионник Юрий Алтунян обжаловал арест по делу о распространении порнографии в интернете, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T15:02:00+03:00
2025-05-21T15:02:00+03:00
2025-05-21T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Косметолог и блогер-миллионник Юрий Алтунян обжаловал арест по делу о распространении порнографии в интернете, сообщили РИА Новости в Кунцевском суде Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алтуняна Ю.Я.", - сказали в суде. Ему вменяется распространение порнографии в интернете (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ). Подробности дела неизвестны. Страница блогера Юрия Алтуняна в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ) посвящена косметологии и пластической хирургии; у него два миллиона подписчиков, а в профиле указано, что он челюстно-лицевой хирург и косметолог.* принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
https://ria.ru/20250515/sud-2017236894.html
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происшествия, россия, москва, юрий алтунян
Происшествия, Россия, Москва, Юрий Алтунян
Блогер Алтунян обжаловал арест
Блогер Алтунян обжаловал арест по делу о распространении порнографии