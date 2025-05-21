На Алтае осудили мужчину, изуродовавшего лицо девушки бокалом
Житель Алтайского края, изуродовавший лицо девушки, получил пять лет колонии
Момент нападения на девушку в одном из ресторанов Белокурихи. Кадр видео из соцсетей
Момент нападения на девушку в одном из ресторанов Белокурихи. Кадр видео из соцсетей
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БАРНАУЛ, 21 мая - РИА Новости. Почти 5 лет колонии получил житель Алтайского края, изуродовавший лицо девушки разбитым бокалом в ресторане, сообщили журналистам в среду в силовых ведомствах региона.
"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия), пунктом "в" части 2 стастьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью…), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство…)", - говорится в сообщении СУСК.
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Отмечается, что мужчина отдыхал в компании друзей в одном из ресторанов Белокурихи и увидел за столиком свою знакомую.
"В ходе разговора между ними произошел словесный конфликт, после чего осужденный сначала вылил в лицо девушке содержимое бокала, а затем с силой разбил бокал о ее лицо. Своими противоправными действиями злоумышленник причинил потерпевшей телесные повреждения, являющиеся неизгладимыми и повлекшими обезображивание ее лица", - отметили в ведомстве.
В региональной прокуратуре добавили, что мужчина не остановился на достигнутом, держа в руке нижнюю часть разбившегося стеклянного бокала, имеющего острую зубчатую кромку, он нанес удары в шею и щеку мужчине, которые попытался защитить девушку.
"Виновному судом по совокупности назначено наказание в виде 4 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
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