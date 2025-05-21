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Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций - РИА Новости, 21.05.2025
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Новости Подмосковья
 
19:04 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/aktsii-2018333397.html
Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций
Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций - РИА Новости, 21.05.2025
Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций
Московский областной центр крови провел 126 выездных акций с начала года, в которых приняли участие свыше 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T19:04:00+03:00
2025-05-21T19:04:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Московский областной центр крови провел 126 выездных акций с начала года, в которых приняли участие свыше 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В регионе сдать кровь можно не только в учреждениях службы крови, но и во время выездных акций. Всего с начала года Московский областной центр крови провел 126 таких акций, в которых участие приняли более 9 тысяч человек. Всего в ходе мероприятий было собрано более 3 тонн крови", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: город Москва, улица Металлургов, 37А.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций

Московский областной центр крови провел около 130 выездных акций с начала года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина сдает кровь
Мужчина сдает кровь - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина сдает кровь
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Московский областной центр крови провел 126 выездных акций с начала года, в которых приняли участие свыше 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"В регионе сдать кровь можно не только в учреждениях службы крови, но и во время выездных акций. Всего с начала года Московский областной центр крови провел 126 таких акций, в которых участие приняли более 9 тысяч человек. Всего в ходе мероприятий было собрано более 3 тонн крови", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.
Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: город Москва, улица Металлургов, 37А.
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