https://ria.ru/20250521/aktsii-2018333397.html

Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций

Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций - РИА Новости, 21.05.2025

Московский областной центр крови организовал почти 130 выездных акций

Московский областной центр крови провел 126 выездных акций с начала года, в которых приняли участие свыше 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:04:00+03:00

2025-05-21T19:04:00+03:00

2025-05-21T19:04:00+03:00

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Московский областной центр крови провел 126 выездных акций с начала года, в которых приняли участие свыше 9 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "В регионе сдать кровь можно не только в учреждениях службы крови, но и во время выездных акций. Всего с начала года Московский областной центр крови провел 126 таких акций, в которых участие приняли более 9 тысяч человек. Всего в ходе мероприятий было собрано более 3 тонн крови", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями. Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: город Москва, улица Металлургов, 37А.

https://ria.ru/20250521/gospodderzhka-2018333270.html

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