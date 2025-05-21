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Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй - РИА Новости, 21.05.2025
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Культура
 
12:11 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/akter-2018224103.html
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй - РИА Новости, 21.05.2025
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй
Британский актер Майкл МакСтэй, известный по роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", скончался в возрасте 92 лет, сообщает британская газета Daily... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский актер Майкл МакСтэй, известный по роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", скончался в возрасте 92 лет, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на представителя актера. "Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет", - говорится в публикации издания. Отмечается, что причиной смерти актера стала сердечная недостаточность, он скончался дома в окружении близких. МакСтэй известен по роли ученого Дерека Моберли в серии "Семена судьбы" тринадцатого сезона сериала "Доктор Кто".
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Культура, Великобритания
Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй

Актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет

© Фото : соцсетиБританский актер Майкл МакСтэй
Британский актер Майкл МакСтэй - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Фото : соцсети
Британский актер Майкл МакСтэй. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский актер Майкл МакСтэй, известный по роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", скончался в возрасте 92 лет, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на представителя актера.
«
"Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что причиной смерти актера стала сердечная недостаточность, он скончался дома в окружении близких.
МакСтэй известен по роли ученого Дерека Моберли в серии "Семена судьбы" тринадцатого сезона сериала "Доктор Кто".
 
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