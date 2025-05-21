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Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй

Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй - РИА Новости, 21.05.2025

Умер актер из сериала "Доктор Кто" Майкл МакСтэй

Британский актер Майкл МакСтэй, известный по роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", скончался в возрасте 92 лет, сообщает британская газета Daily... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T12:11:00+03:00

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культура

великобритания

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Британский актер Майкл МакСтэй, известный по роли в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто", скончался в возрасте 92 лет, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на представителя актера. "Майкл МакСтэй умер в возрасте 92 лет", - говорится в публикации издания. Отмечается, что причиной смерти актера стала сердечная недостаточность, он скончался дома в окружении близких. МакСтэй известен по роли ученого Дерека Моберли в серии "Семена судьбы" тринадцатого сезона сериала "Доктор Кто".

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

великобритания