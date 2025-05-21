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Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге - РИА Новости, 21.05.2025
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10:51 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/agent-2018205905.html
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге - РИА Новости, 21.05.2025
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге
Задержанный агент Киева на видео от ФСБ РФ признал, что передавал спецслужбам Украины данные о расположении систем ПВО в Калуге. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:51:00+03:00
2025-05-21T10:51:00+03:00
украина
россия
калуга
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
киев
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задержанный агент Киева на видео от ФСБ РФ признал, что передавал спецслужбам Украины данные о расположении систем ПВО в Калуге. Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудниками спецслужбы задержан гражданин России, 1987 года рождения, оказывавший содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области. "Я вступил в переписку с представителем Вооруженных сил Украины, в ходе которой передавал ему места расположения систем ПВО в Калуге. Свою вину признаю, в своих действиях полностью раскаиваюсь", - сказал задержанный.
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украина
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Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины
ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные.
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украина, россия, калуга, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, киев
Украина, Россия, Калуга, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Киев
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге

ФСБ: задержанный украинский агент признался в передаче данных о ПВО в Калуге

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задержанный агент Киева на видео от ФСБ РФ признал, что передавал спецслужбам Украины данные о расположении систем ПВО в Калуге.
Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудниками спецслужбы задержан гражданин России, 1987 года рождения, оказывавший содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области.
"Я вступил в переписку с представителем Вооруженных сил Украины, в ходе которой передавал ему места расположения систем ПВО в Калуге. Свою вину признаю, в своих действиях полностью раскаиваюсь", - сказал задержанный.
Задержание украинских агентов, готовивших теракт в Каховке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
7 мая, 11:48
 
УкраинаРоссияКалугаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьКиев
 
 
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