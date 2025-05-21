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Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге - РИА Новости, 21.05.2025
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге
Задержанный агент Киева на видео от ФСБ РФ признал, что передавал спецслужбам Украины данные о расположении систем ПВО в Калуге. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:51:00+03:00
2025-05-21T10:51:00+03:00
2025-05-21T10:51:00+03:00
украина
россия
калуга
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задержанный агент Киева на видео от ФСБ РФ признал, что передавал спецслужбам Украины данные о расположении систем ПВО в Калуге. Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудниками спецслужбы задержан гражданин России, 1987 года рождения, оказывавший содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области. "Я вступил в переписку с представителем Вооруженных сил Украины, в ходе которой передавал ему места расположения систем ПВО в Калуге. Свою вину признаю, в своих действиях полностью раскаиваюсь", - сказал задержанный.
https://ria.ru/20250507/fsb-2015491296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины
ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные.
2025-05-21T10:51
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РИА Новости
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украина, россия, калуга, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, киев
Украина, Россия, Калуга, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Киев
Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге
ФСБ: задержанный украинский агент признался в передаче данных о ПВО в Калуге