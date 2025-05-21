https://ria.ru/20250521/agent-2018205905.html

Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге

Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге - РИА Новости, 21.05.2025

Задержанный агент Киева признал, что передавал данные о ПВО в Калуге

Задержанный агент Киева на видео от ФСБ РФ признал, что передавал спецслужбам Украины данные о расположении систем ПВО в Калуге. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:51:00+03:00

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украина

россия

калуга

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Задержанный агент Киева на видео от ФСБ РФ признал, что передавал спецслужбам Украины данные о расположении систем ПВО в Калуге. Ранее в ФСБ сообщили, что сотрудниками спецслужбы задержан гражданин России, 1987 года рождения, оказывавший содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области. "Я вступил в переписку с представителем Вооруженных сил Украины, в ходе которой передавал ему места расположения систем ПВО в Калуге. Свою вину признаю, в своих действиях полностью раскаиваюсь", - сказал задержанный.

https://ria.ru/20250507/fsb-2015491296.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные. 2025-05-21T10:51 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, калуга, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, киев