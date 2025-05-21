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ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2025

ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области

ФСБ России показала видео задержания в Калужской области гражданина РФ, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T10:47:00+03:00

2025-05-21T10:47:00+03:00

2025-05-21T10:47:00+03:00

россия

калужская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в Калужской области гражданина РФ, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, 1987 года рождения, оказывавшего содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области. На кадрах показан момент задержания злоумышленника сотрудниками ФСБ. Также российская спецслужба продемонстрировала на видео портативные зарядные устройства и сухие пайки, которые задержанный планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп.

https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html

россия

калужская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные. 2025-05-21T10:47 true PT0M57S

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Ольга Фомченкова

россия, калужская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность