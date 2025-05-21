Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 21.05.2025
https://ria.ru/20250521/agent-2018204611.html
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2025
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области
ФСБ России показала видео задержания в Калужской области гражданина РФ, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:47:00+03:00
2025-05-21T10:47:00+03:00
россия
калужская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018203499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6da92554cdabc3ba11ddc49ade0bdf8.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в Калужской области гражданина РФ, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, 1987 года рождения, оказывавшего содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области. На кадрах показан момент задержания злоумышленника сотрудниками ФСБ. Также российская спецслужба продемонстрировала на видео портативные зарядные устройства и сухие пайки, которые задержанный планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп.
https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html
россия
калужская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины
ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные.
2025-05-21T10:47
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018203499_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c92dc021271063c04271047d4f5844ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, калужская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Калужская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области

ФСБ показала видео задержания в Калужской области помогавшего Киеву россиянина

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в Калужской области гражданина РФ, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, 1987 года рождения, оказывавшего содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области.
На кадрах показан момент задержания злоумышленника сотрудниками ФСБ. Также российская спецслужба продемонстрировала на видео портативные зарядные устройства и сухие пайки, которые задержанный планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп.
Видео задержаний причастных к подготовке нападений на школы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ФСБ показала видео задержания подозреваемых в подготовке терактов
15 мая, 09:30
 
РоссияКалужская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала