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ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области - РИА Новости, 21.05.2025
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области
ФСБ России показала видео задержания в Калужской области гражданина РФ, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T10:47:00+03:00
2025-05-21T10:47:00+03:00
2025-05-21T10:47:00+03:00
россия
калужская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания в Калужской области гражданина РФ, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведывательную информацию. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, 1987 года рождения, оказывавшего содействие Украине в сборе разведывательной информации в Калужской области. На кадрах показан момент задержания злоумышленника сотрудниками ФСБ. Также российская спецслужба продемонстрировала на видео портативные зарядные устройства и сухие пайки, которые задержанный планировал заложить в схрон для членов украинских диверсионных групп.
https://ria.ru/20250515/fsb-2017035610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины
ФСБ показала видео задержания в Калужской области россиянина, помогавшего спецслужбам Украины собирать разведданные.
2025-05-21T10:47
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калужская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Калужская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
ФСБ показала видео задержания украинского агента в Калужской области
ФСБ показала видео задержания в Калужской области помогавшего Киеву россиянина