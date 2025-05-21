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Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку - РИА Новости, 21.05.2025
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03:15 21.05.2025 (обновлено: 14:11 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/aferisty-2018146895.html
Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку
Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку - РИА Новости, 21.05.2025
Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку
Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, — это часть отработанных мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T03:15:00+03:00
2025-05-21T14:11:00+03:00
общество
елена максимова
россия
мошенничество
рту мирэа
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, — это часть отработанных мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.По ее словам, есть специальные программы, обрабатывающие за секунды тысячи номеров. Их главная цель — добиться, чтобы абонент перезвонил, подтвердив свою активность.&quot;Это позволяет злоумышленникам верифицировать &quot;живые номера&quot; для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные&quot;, — объяснила Максимова.Особенно опасны платные номера, которые начинаются с 8-800 или с префикса 900. Звонки на них могут оплачиваться по повышенным ставкам. Операторы связи обязаны предупреждать об этом, но мало кто обращает внимание на уведомления. Поэтому лучше избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через антифрод-системы, посоветовала специалист.
https://ria.ru/20250331/vyplata-2008299023.html
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общество, елена максимова, россия, мошенничество, рту мирэа
Общество, Елена Максимова, Россия, Мошенничество, РТУ МИРЭА
Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку

Участники мошеннических схем звонят россиянам и сразу бросают трубку

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, — это часть отработанных мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.
По ее словам, есть специальные программы, обрабатывающие за секунды тысячи номеров. Их главная цель — добиться, чтобы абонент перезвонил, подтвердив свою активность.
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"Это позволяет злоумышленникам верифицировать "живые номера" для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные", — объяснила Максимова.

Особенно опасны платные номера, которые начинаются с 8-800 или с префикса 900. Звонки на них могут оплачиваться по повышенным ставкам. Операторы связи обязаны предупреждать об этом, но мало кто обращает внимание на уведомления. Поэтому лучше избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через антифрод-системы, посоветовала специалист.
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