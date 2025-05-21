https://ria.ru/20250521/aferisty-2018146895.html

Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку

Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку - РИА Новости, 21.05.2025

Специалист объяснила, кто звонит и сразу бросает трубку

Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, — это часть отработанных мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T03:15:00+03:00

2025-05-21T03:15:00+03:00

2025-05-21T14:11:00+03:00

общество

елена максимова

россия

мошенничество

рту мирэа

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Телефонные звонки, обрывающиеся через несколько секунд, — это часть отработанных мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" заведующая кафедрой КБ-4 "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Елена Максимова.По ее словам, есть специальные программы, обрабатывающие за секунды тысячи номеров. Их главная цель — добиться, чтобы абонент перезвонил, подтвердив свою активность."Это позволяет злоумышленникам верифицировать "живые номера" для дальнейших атак: от навязчивой рекламы до фишинга или попыток выманить персональные данные", — объяснила Максимова.Особенно опасны платные номера, которые начинаются с 8-800 или с префикса 900. Звонки на них могут оплачиваться по повышенным ставкам. Операторы связи обязаны предупреждать об этом, но мало кто обращает внимание на уведомления. Поэтому лучше избегать импульсивных перезвонов и проверять незнакомые номера через антифрод-системы, посоветовала специалист.

https://ria.ru/20250331/vyplata-2008299023.html

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общество, елена максимова, россия, мошенничество, рту мирэа