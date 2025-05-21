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В аэропортах московского региона сняли ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
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14:11 21.05.2025 (обновлено: 14:17 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/aeroporty-2018252955.html
В аэропортах московского региона сняли ограничения
В аэропортах московского региона сняли ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах московского региона сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025
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шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
россия
общество
безопасность
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушный судов."В аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
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шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", россия, общество, безопасность
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Россия, Общество, Безопасность
В аэропортах московского региона сняли ограничения

В Шереметьево, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушный судов.
"В аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
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Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэропорт "Жуковский"РоссияОбществоБезопасность
 
 
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