https://ria.ru/20250521/aeroporty-2018252955.html
В аэропортах московского региона сняли ограничения
В аэропортах московского региона сняли ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах московского региона сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T14:11:00+03:00
2025-05-21T14:11:00+03:00
2025-05-21T14:17:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушный судов."В аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html
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шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", россия, общество, безопасность
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Россия, Общество, Безопасность
В аэропортах московского региона сняли ограничения
В Шереметьево, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на полеты