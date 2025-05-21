https://ria.ru/20250521/aeroporty-2018252955.html

В аэропортах московского региона сняли ограничения

В аэропортах московского региона сняли ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропортах московского региона сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T14:11:00+03:00

2025-05-21T14:11:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорт "жуковский"

россия

общество

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушный судов."В аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html

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шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", россия, общество, безопасность