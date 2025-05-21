https://ria.ru/20250521/aeroport-2018356980.html
В аэропорту Иваново сняли временные ограничения
В аэропорту Иваново сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту Иваново сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:52:00+03:00
2025-05-21T22:52:00+03:00
2025-05-21T22:52:00+03:00
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Иваново (Южный) в 22.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250521/aeroport-2018354289.html
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иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В аэропорту Иваново сняли временные ограничения
В аэропорту Иваново сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов