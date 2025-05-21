https://ria.ru/20250521/aeroport-2018356980.html

В аэропорту Иваново сняли временные ограничения

В аэропорту Иваново сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропорту Иваново сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:52:00+03:00

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иваново

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропорту Иваново (Южный) в 22.32 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - написал он в Telegram-канале.

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иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия