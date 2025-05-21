https://ria.ru/20250521/aeroport-2018354289.html
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T22:15:00+03:00
2025-05-21T22:15:00+03:00
2025-05-21T22:16:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэропорт "жуковский"
россия
общество
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_0:109:3003:1798_1920x0_80_0_0_8a44ec56e7111ecd5eb19d40862cd4c5.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.32 мск введены в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.Ранее в среду на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.
https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018341821.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841569916_186:0:2855:2002_1920x0_80_0_0_a4098239215b79eb4ebc5702cfa9dba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", россия, общество, безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэропорт "Жуковский", Россия, Общество, Безопасность
В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели временные ограничения на полеты