https://ria.ru/20250521/aeroport-2018354289.html

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропорту Жуковский ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T22:15:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэропорт "жуковский"

россия

общество

безопасность

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в подмосковном аэропорту "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 21.32 мск введены в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он.Ранее в среду на работу аэропорта уже вводились временные ограничения.

https://ria.ru/20250521/rosaviatsiya-2018341821.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэропорт "жуковский", россия, общество, безопасность