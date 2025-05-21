https://ria.ru/20250521/aeroport-2018342270.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T19:58:00+03:00

2025-05-21T19:58:00+03:00

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация."В аэропортах Домодедово и Жуковский в 19.22 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщила Росавиация.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250521/sheremetevo-2018295287.html

жуковский

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)