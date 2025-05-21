https://ria.ru/20250521/aeroport-2018329977.html

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.05.2025

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шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации."В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Временные ограничения в аэропорту вводились в среду дважды.

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва