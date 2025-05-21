https://ria.ru/20250521/aeroport-2018329977.html
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T18:33:00+03:00
2025-05-21T18:33:00+03:00
2025-05-21T18:40:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bf7fc777c247918cbbedf44f29030d4d.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в столичном аэропорту "Шереметьево" сняты, сообщили в Росавиации."В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Временные ограничения в аэропорту вводились в среду дважды.
https://ria.ru/20250521/tula-2018285145.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842497584_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_a463fd047d459205175a9b617569ba66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Москва
В аэропорту Шереметьево сняли временные ограничения
В Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов