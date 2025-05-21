https://ria.ru/20250521/aeroport-2018237538.html
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:07:00+03:00
2025-05-21T13:07:00+03:00
2025-05-21T13:08:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", - сообщила Росавиация.
https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения
В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничили прием и выпуск самолетов