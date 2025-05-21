https://ria.ru/20250521/aeroport-2018237538.html

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:07:00+03:00

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250521/aeroport-2018225272.html

жуковский

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия