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В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения
В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:14:00+03:00
2025-05-21T04:14:00+03:00
2025-05-21T04:24:00+03:00
ярославль
кострома
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, кострома, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ярославль, Кострома, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине
В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения
В аэропортах Ярославля и Костромы ограничили прием и выпуск воздушных судов