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В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:14 21.05.2025 (обновлено: 04:24 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/aeroport-2018159175.html
В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения
В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025
В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T04:14:00+03:00
2025-05-21T04:24:00+03:00
ярославль
кострома
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ярославль
кострома
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Дарья Буймова
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ярославль, кострома, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Ярославль, Кострома, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине
В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения

В аэропортах Ярославля и Костромы ограничили прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Анна СкудаеваАэровокзал в Костроме
Аэровокзал в Костроме - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Анна Скудаева
Аэровокзал в Костроме. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЯрославльКостромаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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