https://ria.ru/20250521/aeroport-2018159175.html

В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения

В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения - РИА Новости, 21.05.2025

В аэропортах Ярославля и Костромы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T04:14:00+03:00

2025-05-21T04:14:00+03:00

2025-05-21T04:24:00+03:00

ярославль

кострома

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ярославля и Костромы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены также на работу аэропортов Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL) и Кострома (Сокеркино; UUBA). Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ярославль

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, кострома, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)