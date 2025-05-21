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На Западе раскрыли, почему техника из США плохо показала себя на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:21 21.05.2025 (обновлено: 02:29 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/abrams-2018153786.html
На Западе раскрыли, почему техника из США плохо показала себя на Украине
На Западе раскрыли, почему техника из США плохо показала себя на Украине - РИА Новости, 21.05.2025
На Западе раскрыли, почему техника из США плохо показала себя на Украине
Американские танки Abrams на Украине показали себя не с лучшей стороны из-за непонимания украинцами тактики применения, пишет 19FortyFive. РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T02:21:00+03:00
2025-05-21T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские танки Abrams на Украине показали себя не с лучшей стороны из-за непонимания украинцами тактики применения, пишет 19FortyFive."Танки M1A1 Abrams, поставленные на Украину, получили по полной на фронте. Но это связано не с недостатками танка, а с тактикой. Украинцы не понимают, как воюют американцы и как использовать их технику", — указано в статье.Согласно тексту публикации, американская тактика применения танков состоит в их тесном взаимодействие с пехотой, артиллерией и ВВС, но у ВСУ с этим возникли большие проблемы."Из-за нехватки живой силы и техники украинские танки Abrams часто вступали в бой в одиночку, без поддержки пехоты или другой бронетехники. Поэтому они стали легкой добычей для российских противотанковых групп", — заключило издание.Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что президент Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине: Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250519/ssha-2017756889.html
https://ria.ru/20250303/tanki-2002842783.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе раскрыли, почему техника из США плохо показала себя на Украине

19FortyFive: украинцы не понимают, как пользоваться танками Abrams

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТанк Abrams на выставке трофейной техники
Танк Abrams на выставке трофейной техники - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Танк Abrams на выставке трофейной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские танки Abrams на Украине показали себя не с лучшей стороны из-за непонимания украинцами тактики применения, пишет 19FortyFive.
"Танки M1A1 Abrams, поставленные на Украину, получили по полной на фронте. Но это связано не с недостатками танка, а с тактикой. Украинцы не понимают, как воюют американцы и как использовать их технику", — указано в статье.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 07:18
Согласно тексту публикации, американская тактика применения танков состоит в их тесном взаимодействие с пехотой, артиллерией и ВВС, но у ВСУ с этим возникли большие проблемы.
"Из-за нехватки живой силы и техники украинские танки Abrams часто вступали в бой в одиночку, без поддержки пехоты или другой бронетехники. Поэтому они стали легкой добычей для российских противотанковых групп", — заключило издание.
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams, пишет NYT
3 марта, 20:04
Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что президент Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине: Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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