На Западе раскрыли, почему техника из США плохо показала себя на Украине
19FortyFive: украинцы не понимают, как пользоваться танками Abrams
Танк Abrams на выставке трофейной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Американские танки Abrams на Украине показали себя не с лучшей стороны из-за непонимания украинцами тактики применения, пишет 19FortyFive.
"Танки M1A1 Abrams, поставленные на Украину, получили по полной на фронте. Но это связано не с недостатками танка, а с тактикой. Украинцы не понимают, как воюют американцы и как использовать их технику", — указано в статье.
Согласно тексту публикации, американская тактика применения танков состоит в их тесном взаимодействие с пехотой, артиллерией и ВВС, но у ВСУ с этим возникли большие проблемы.
"Из-за нехватки живой силы и техники украинские танки Abrams часто вступали в бой в одиночку, без поддержки пехоты или другой бронетехники. Поэтому они стали легкой добычей для российских противотанковых групп", — заключило издание.
Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие. Американский экономист Джеффри Сакс 23 апреля в разговоре с РИА Новости заявил, что президент Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине: Киеву придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.