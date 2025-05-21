Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 21.05.2025 (обновлено: 16:55 21.05.2025)
https://ria.ru/20250521/abc-2018246225.html
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича
Сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают в Испании как вероятную причину убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:49:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
мадрид
андрей портнов (политик)
убийство андрея портнова в испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018242680_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_0f3646de9a9a1f707a207af2c724c603.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают в Испании как вероятную причину убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает испанская газета ABC.В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом."За расследование взялись группа убойного отдела и криминалисты национальной полиции, а также разведывательная бригада. Первоначально причиной указывается сведение счетов, возможно, из-за долгов или политических мотивов", - говорится в публикации.По данным издания, в экс-советника Януковича, найденного убитым в Мадриде, стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018251130.html
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018242680_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_a1c4700ce553895dd2af7be98eb6026e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадрид, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича

ABC: застрелившие экс-советника Януковича Портнова передвигались на мотоцикле

© AP Photo / Paul WhiteПолицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Paul White
Полицейский рядом с местом убийства Андрея Портнова в Мадриде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают в Испании как вероятную причину убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает испанская газета ABC.
В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
«
"За расследование взялись группа убойного отдела и криминалисты национальной полиции, а также разведывательная бригада. Первоначально причиной указывается сведение счетов, возможно, из-за долгов или политических мотивов", - говорится в публикации.
По данным издания, в экс-советника Януковича, найденного убитым в Мадриде, стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Экс-депутат Рады рассказал о борьбе убитого в Испании Портнова с Порошенко
14:04
 
В миреМадридАндрей Портнов (политик)Убийство Андрея Портнова в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала