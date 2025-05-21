https://ria.ru/20250521/abc-2018246225.html
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича
Сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают в Испании как вероятную причину убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора РИА Новости, 21.05.2025
2025-05-21T13:49:00+03:00
2025-05-21T13:49:00+03:00
2025-05-21T16:55:00+03:00
в мире
мадрид
андрей портнов (политик)
убийство андрея портнова в испании
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают в Испании как вероятную причину убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает испанская газета ABC.В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом."За расследование взялись группа убойного отдела и криминалисты национальной полиции, а также разведывательная бригада. Первоначально причиной указывается сведение счетов, возможно, из-за долгов или политических мотивов", - говорится в публикации.По данным издания, в экс-советника Януковича, найденного убитым в Мадриде, стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.
https://ria.ru/20250521/portnov-2018251130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мадрид, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании
В мире, Мадрид, Андрей Портнов (политик), Убийство Андрея Портнова в Испании
СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича
ABC: застрелившие экс-советника Януковича Портнова передвигались на мотоцикле