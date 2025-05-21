https://ria.ru/20250521/abc-2018246225.html

СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича

СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича - РИА Новости, 21.05.2025

СМИ рассказали подробности убийства экс-советника Януковича

Сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают в Испании как вероятную причину убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T13:49:00+03:00

2025-05-21T13:49:00+03:00

2025-05-21T16:55:00+03:00

в мире

мадрид

андрей портнов (политик)

убийство андрея портнова в испании

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают в Испании как вероятную причину убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает испанская газета ABC.В среду полиция Испании подтвердила РИА Новости, что бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов был застрелен в среду утром у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом."За расследование взялись группа убойного отдела и криминалисты национальной полиции, а также разведывательная бригада. Первоначально причиной указывается сведение счетов, возможно, из-за долгов или политических мотивов", - говорится в публикации.По данным издания, в экс-советника Януковича, найденного убитым в Мадриде, стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.

https://ria.ru/20250521/portnov-2018251130.html

мадрид

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Варвара Скокшина

в мире, мадрид, андрей портнов (политик), убийство андрея портнова в испании