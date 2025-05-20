https://ria.ru/20250520/zhivotnye-2017964231.html

В Госдуме предложили запретить использовать морских млекопитающих в шоу

В Госдуме предложили запретить использовать морских млекопитающих в шоу - РИА Новости, 20.05.2025

В Госдуме предложили запретить использовать морских млекопитающих в шоу

Необходимо запретить океанариумам использовать морских млекопитающих в развлекательных представлениях, так как это является жестоким обращением по отношению к... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T01:11:00+03:00

2025-05-20T01:11:00+03:00

2025-05-20T01:11:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Необходимо запретить океанариумам использовать морских млекопитающих в развлекательных представлениях, так как это является жестоким обращением по отношению к ним, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов ("Новые люди"). "Считаю, что океанариумы не должны использовать животных в развлекательных целях. Позиция нашей фракции известна и по вопросу о цирках, и по океанариумам. На мой взгляд, это жестокое обращение с животными и является их эксплуатацией. Те учреждения, которые используют для своих представлений морских млекопитающих, должны прекратить свою работу. Если только они не найдут оригинальный способ перепрофилироваться", - сказал Арапов. По словам парламентария, когда животных используют в развлекательных целях, их заставляют совершать противоестественные действия на "потеху публике", а именно целый ряд трюков и фокусов. Кроме того, он подчеркнул, что следует озаботиться созданием реабилитационных центров для диких животных, если океанариумы, эксплуатирующие своих животных, прекратят работу. По его мнению, это необходимо для того, чтобы не создать ситуацию, когда большое количество морских млекопитающих останется без собственного места обитания. Он также отметил, что такие учреждения могут вместо представлений с животными начать показывать световые шоу. Арапов уточнил, что такие примеры сегодня уже есть, "если коллеги все-таки встанут на путь прогресса, а не на путь варварства, то это будет отличная история". "Я думаю, что это (перепрофилирование океанариумов - ред.) произойдет в ближайшем будущем, потому что люди все больше видят, как такое противоестественное обращение с животными наносит им вред. Даже детям уже становится не интересно ходить на представления, потому что они понимают, что происходит с этими животными за границами этого шоу", - заключил он.

https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html

https://ria.ru/20250318/mekhiko-2005841752.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф