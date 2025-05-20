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"Его не беспокоят". В США пришли в ужас от действий Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
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23:15 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018141160.html
"Его не беспокоят". В США пришли в ужас от действий Зеленского
"Его не беспокоят". В США пришли в ужас от действий Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
"Его не беспокоят". В США пришли в ужас от действий Зеленского
Владимир Зеленский нанес крупный ущерб Украине ошибочными решениями и плохим руководством, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T23:15:00+03:00
2025-05-20T23:15:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский нанес крупный ущерб Украине ошибочными решениями и плохим руководством, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Он (Зеленский. — Прим. ред.) разрушил страну. Он вынудил значительную часть населения покинуть страну, потому что готовность умереть весомо снизилась. Люди больше не хотят умирать где-то на востоке Украины. &lt;…&gt; Очевидно, что его не беспокоят человеческие издержки его неверных решений и чрезвычайно плохого руководства", — сказал он.Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что избрание Зеленского в 2019 году президентом Украины стало трагедией для страны.Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, глава киевского режима не выполнил своих обещаний, данных при избрании на пятилетний срок, в частности, положить конец конфликту с Россией и покончить с коррупцией.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250520/ukraina-2018087377.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Его не беспокоят". В США пришли в ужас от действий Зеленского

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в разрушении Украины

© AP Photo / Mark SchiefelbeinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский нанес крупный ущерб Украине ошибочными решениями и плохим руководством, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) разрушил страну. Он вынудил значительную часть населения покинуть страну, потому что готовность умереть весомо снизилась. Люди больше не хотят умирать где-то на востоке Украины. <…> Очевидно, что его не беспокоят человеческие издержки его неверных решений и чрезвычайно плохого руководства", — сказал он.
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Как отметил ирландский журналист Чей Боуз, глава киевского режима не выполнил своих обещаний, данных при избрании на пятилетний срок, в частности, положить конец конфликту с Россией и покончить с коррупцией.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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