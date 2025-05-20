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"Худшая версия": журналист обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 20.05.2025
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22:28 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018138844.html
"Худшая версия": журналист обвинил Зеленского во лжи
"Худшая версия": журналист обвинил Зеленского во лжи - РИА Новости, 20.05.2025
"Худшая версия": журналист обвинил Зеленского во лжи
Владимир Зеленский вместо выполнения своих обещаний превратился в жестокого диктатора, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:28:00+03:00
2025-05-20T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо выполнения своих обещаний превратился в жестокого диктатора, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Теперь он жестокий диктатор полицейского государства. Худшая версия всего, что он обещал изменить", — написал он.Журналист отметил, что Зеленский не выполнил своих обещаний, данных при избрании на пятилетний срок, в частности, положить конец конфликту с Россией и покончить с коррупцией.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250520/zelenskij-2018108036.html
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Дональд Трамп
"Худшая версия": журналист обвинил Зеленского во лжи

Боуз: Зеленский стал худшей версией всего, что обещал изменить

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо выполнения своих обещаний превратился в жестокого диктатора, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Теперь он жестокий диктатор полицейского государства. Худшая версия всего, что он обещал изменить", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Зеленский исчерпал свои полномочия, заявил Медведев
Вчера, 18:03
Журналист отметил, что Зеленский не выполнил своих обещаний, данных при избрании на пятилетний срок, в частности, положить конец конфликту с Россией и покончить с коррупцией.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Шесть предательств". Действия Зеленского вызывали ярость в Раде
Вчера, 10:47
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЧей БоузДональд Трамп
 
 
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