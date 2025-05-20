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"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
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13:16 20.05.2025 (обновлено: 13:17 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018041293.html
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского
Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял фото, которое Владимир Зеленский разместил у себя в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
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владимир зеленский
киев
в мире
чей боуз
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял фото, которое Владимир Зеленский разместил у себя в Telegram-канале.На нем глава киевского режима сидит в очках и отрешенно смотрит на телефон."Образ "задумчивого диктатора" в Киеве в моде", — иронично отметил журналист.На прошлой неделе газета Daily Mail сообщила, что британские пользователи соцсетей высмеяли главу киевского режима из-за фотографии, где политик надел брюки задом наперед.
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владимир зеленский, киев, в мире, чей боуз
Владимир Зеленский, Киев, В мире, Чей Боуз
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского

Журналист Боуз высмеял новый образ Зеленского

© Фото : Zelenskiy / OfficialФото, опубликованное в Telegram-канале Владимира Зеленского
Фото, опубликованное в Telegram-канале Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Zelenskiy / Official
Фото, опубликованное в Telegram-канале Владимира Зеленского
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял фото, которое Владимир Зеленский разместил у себя в Telegram-канале.
На нем глава киевского режима сидит в очках и отрешенно смотрит на телефон.
"Образ "задумчивого диктатора" в Киеве в моде", — иронично отметил журналист.
На прошлой неделе газета Daily Mail сообщила, что британские пользователи соцсетей высмеяли главу киевского режима из-за фотографии, где политик надел брюки задом наперед.
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