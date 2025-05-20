https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2018041293.html
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского - РИА Новости, 20.05.2025
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского
Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял фото, которое Владимир Зеленский разместил у себя в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:16:00+03:00
2025-05-20T13:16:00+03:00
2025-05-20T13:17:00+03:00
владимир зеленский
киев
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чей боуз
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Журналист Чей Боуз в соцсети Х высмеял фото, которое Владимир Зеленский разместил у себя в Telegram-канале.На нем глава киевского режима сидит в очках и отрешенно смотрит на телефон."Образ "задумчивого диктатора" в Киеве в моде", — иронично отметил журналист.На прошлой неделе газета Daily Mail сообщила, что британские пользователи соцсетей высмеяли главу киевского режима из-за фотографии, где политик надел брюки задом наперед.
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Владимир Зеленский, Киев, В мире, Чей Боуз
"В моде". Журналист высмеял новый образ Зеленского
Журналист Боуз высмеял новый образ Зеленского