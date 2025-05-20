https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html

"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором

"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором - РИА Новости, 20.05.2025

"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором

У Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:26:00+03:00

2025-05-20T04:26:00+03:00

2025-05-20T04:26:00+03:00

в мире

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_b57269d7aa6c47380e1dd0219ecf3e1e.jpg

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе Substack."Зеленский снова стоит перед выбором <…> У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента", — пишет он.Аналитик отмечает, что союзники Украины раз за разом побуждали ее нарушать договоренности с Россией. По его словам, так было не только сМинскими и Стамбульскими соглашениями, но и прямо сейчас с новым раундом переговоров в Турции."Зеленскому предстоит одно из величайших испытаний <…> Так называемые союзники Украины, которые со времен холодной войны фантазируют о стратегическом поражении России, подталкивают Зеленского срыву новых переговоров, охотно жертвуя Украиной в погоне за своей недостижимой целью", — заключил Риттер.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017966938.html

https://ria.ru/20250520/yarost-2017969329.html

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025