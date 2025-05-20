https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором - РИА Новости, 20.05.2025
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором
У Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:26:00+03:00
2025-05-20T04:26:00+03:00
2025-05-20T04:26:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_0:152:3071:1880_1920x0_80_0_0_b57269d7aa6c47380e1dd0219ecf3e1e.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе Substack."Зеленский снова стоит перед выбором <…> У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента", — пишет он.Аналитик отмечает, что союзники Украины раз за разом побуждали ее нарушать договоренности с Россией. По его словам, так было не только сМинскими и Стамбульскими соглашениями, но и прямо сейчас с новым раундом переговоров в Турции."Зеленскому предстоит одно из величайших испытаний <…> Так называемые союзники Украины, которые со времен холодной войны фантазируют о стратегическом поражении России, подталкивают Зеленского срыву новых переговоров, охотно жертвуя Украиной в погоне за своей недостижимой целью", — заключил Риттер.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017966938.html
https://ria.ru/20250520/yarost-2017969329.html
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004589471_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_1e5564542427ec2eaf545e137960239c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором
Скотт Риттер: у Зеленского есть шанс завершить конфликт