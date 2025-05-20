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"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором - РИА Новости, 20.05.2025
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04:26 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором - РИА Новости, 20.05.2025
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором
У Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:26:00+03:00
2025-05-20T04:26:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе Substack."Зеленский снова стоит перед выбором &lt;…&gt; У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента", — пишет он.Аналитик отмечает, что союзники Украины раз за разом побуждали ее нарушать договоренности с Россией. По его словам, так было не только сМинскими и Стамбульскими соглашениями, но и прямо сейчас с новым раундом переговоров в Турции."Зеленскому предстоит одно из величайших испытаний &lt;…&gt; Так называемые союзники Украины, которые со времен холодной войны фантазируют о стратегическом поражении России, подталкивают Зеленского срыву новых переговоров, охотно жертвуя Украиной в погоне за своей недостижимой целью", — заключил Риттер.В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017966938.html
https://ria.ru/20250520/yarost-2017969329.html
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором

Скотт Риттер: у Зеленского есть шанс завершить конфликт

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. У Владимира Зеленского все еще есть шанс завершить конфликт на Украине с наименьшими потерями, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на платформе Substack.
"Зеленский снова стоит перед выбором <…> У него есть шанс завершить конфликт на наиболее выгодных позициях, которые станут отражением суровой реальности для украинцев из-за плохих решений Зеленского в отношениях с Россией. Донбасс и Новороссия потеряны, их не вернуть ни политически, ни силовыми методами. Можно прямо сейчас завершить конфликт, если признать реалии момента", — пишет он.
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Аналитик отмечает, что союзники Украины раз за разом побуждали ее нарушать договоренности с Россией. По его словам, так было не только сМинскими и Стамбульскими соглашениями, но и прямо сейчас с новым раундом переговоров в Турции.
"Зеленскому предстоит одно из величайших испытаний <…> Так называемые союзники Украины, которые со времен холодной войны фантазируют о стратегическом поражении России, подталкивают Зеленского срыву новых переговоров, охотно жертвуя Украиной в погоне за своей недостижимой целью", — заключил Риттер.
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В пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Киевом. По его словам, стороны договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах также запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности России продолжать диалог.
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