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"Придется подписать": в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции - РИА Новости, 20.05.2025
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00:16 20.05.2025 (обновлено: 00:53 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017961205.html
"Придется подписать": в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции
"Придется подписать": в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции - РИА Новости, 20.05.2025
"Придется подписать": в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции
Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, поэтому вынужден проводить медийные операции в попытке отыграться,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:16:00+03:00
2025-05-20T00:53:00+03:00
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
роб мэнесс
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, поэтому вынужден проводить медийные операции в попытке отыграться, заявил полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс на YouTube."У Путина на руках все козыри, и вся публичная деятельность Зеленского и его громкие заявления лишь попытка отыграться, получить что-то для Украины. Зеленский хочет видеть себя равным Путину, когда ему в конце концов придется подписать мирное соглашение, особенно в глазах Европы. Все это лишь медийная операция", — сказал он.Полковник также отметил, что Россия ответственно подошла к выбору делегации, глава которой (Владимир Мединский. — Прим. ред.) также принимал участие в переговорах в 2022 году и осведомлен о всех деталях переговоров.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Украина сядет за стол переговоров, только если Россия согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Комментируя итоги переговоров в Стамбуле, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у главы киевского режима сейчас нет козырей в позиции по урегулированию конфликта, и в очередной раз назвал его величайшим торгашом в мире.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017959628.html
https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
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в мире, россия, украина, турция, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, роб мэнесс
В мире, Россия, Украина, Турция, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Роб Мэнесс
"Придется подписать": в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции

Полковник Мэнесс: Зеленский не может смириться, что инициатива на стороне РФ

© AP Photo / Leon NealВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Leon Neal
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, поэтому вынужден проводить медийные операции в попытке отыграться, заявил полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс на YouTube.
Путина на руках все козыри, и вся публичная деятельность Зеленского и его громкие заявления лишь попытка отыграться, получить что-то для Украины. Зеленский хочет видеть себя равным Путину, когда ему в конце концов придется подписать мирное соглашение, особенно в глазах Европы. Все это лишь медийная операция", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Украина не выведет войска из новых регионов России, заявил Зеленский
Вчера, 23:54
Полковник также отметил, что Россия ответственно подошла к выбору делегации, глава которой (Владимир Мединский. — Прим. ред.) также принимал участие в переговорах в 2022 году и осведомлен о всех деталях переговоров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Зеленского жалким человеком, комментируя его требование о личном присутствии Владимира Путина на переговорах в Турции.
На прошлой неделе Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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00:09
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Украина сядет за стол переговоров, только если Россия согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Комментируя итоги переговоров в Стамбуле, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у главы киевского режима сейчас нет козырей в позиции по урегулированию конфликта, и в очередной раз назвал его величайшим торгашом в мире.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Украина ждет сегодня решения своей судьбы
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаТурцияВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Роб Мэнесс
 
 
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