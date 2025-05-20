https://ria.ru/20250520/zarplata-2017981191.html

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег - РИА Новости, 20.05.2025

Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег

Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:28:00+03:00

2025-05-20T07:28:00+03:00

2025-05-20T07:28:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди знающих уровень зарплаты коллег 48% респондентов отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты коллег на аналогичной должности. Однако 35% участников опроса признали, что их коллеги получают больше, а 17% - больше своих коллег", - говорится в исследовании. Согласно данным, 39% опрошенных знают точную зарплату своих коллег, 19% не владеют этой информацией. При этом 42% респондентов лишь предполагают об уровне дохода их коллег. Разница в зарплате с коллегами на аналогичных должностях у половины участников опроса (51%) составляет менее 10%, заработная плата трети российских сотрудников отличается от дохода коллег на аналогичных должностях на 10-30%, у каждого десятого (10%) - на 30-50%, более чем в два раза всего у 5% сотрудников. В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

https://ria.ru/20250520/rabota-2017976501.html

https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия