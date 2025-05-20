https://ria.ru/20250520/zarplata-2017981191.html
Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег
Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег - РИА Новости, 20.05.2025
Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег
Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:28:00+03:00
2025-05-20T07:28:00+03:00
2025-05-20T07:28:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Среди знающих уровень зарплаты коллег 48% респондентов отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты коллег на аналогичной должности. Однако 35% участников опроса признали, что их коллеги получают больше, а 17% - больше своих коллег", - говорится в исследовании. Согласно данным, 39% опрошенных знают точную зарплату своих коллег, 19% не владеют этой информацией. При этом 42% респондентов лишь предполагают об уровне дохода их коллег. Разница в зарплате с коллегами на аналогичных должностях у половины участников опроса (51%) составляет менее 10%, заработная плата трети российских сотрудников отличается от дохода коллег на аналогичных должностях на 10-30%, у каждого десятого (10%) - на 30-50%, более чем в два раза всего у 5% сотрудников. В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.
https://ria.ru/20250520/rabota-2017976501.html
https://ria.ru/20250516/zarplata-2017243629.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Опрос показал, сколько россиян получают меньше коллег
Работа.ру: свыше трети россиян получают зарплату ниже коллег на тех же позициях
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Чуть более трети россиян (35%) получают меньшую заработную плату, чем их коллеги на аналогичных должностях, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Среди знающих уровень зарплаты коллег 48% респондентов отметили, что их зарплата не отличается от зарплаты коллег на аналогичной должности. Однако 35% участников опроса признали, что их коллеги получают больше, а 17% - больше своих коллег", - говорится в исследовании.
Согласно данным, 39% опрошенных знают точную зарплату своих коллег, 19% не владеют этой информацией. При этом 42% респондентов лишь предполагают об уровне дохода их коллег.
Разница в зарплате с коллегами на аналогичных должностях у половины участников опроса (51%) составляет менее 10%, заработная плата трети российских сотрудников отличается от дохода коллег на аналогичных должностях на 10-30%, у каждого десятого (10%) - на 30-50%, более чем в два раза всего у 5% сотрудников.
В исследовании, которое проводилось с 12 по 14 мая, поучаствовали более 3,5 тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.