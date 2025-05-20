Запад следит за выступлениями Путина, заявил Медведев
Медведев: западные оппоненты внимательно следят за выступлениями Путина
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании "Право: уроки прошлого для мира будущего" XIII Петербургского международного юридического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Так и или иначе то, что говорится в России, доходит до западных оппонентов, они внимательно следят за выступлениями лидера страны Владимира Путина, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Я все-таки получаю информацию из разных источников, понимаю, что всё, что говорится у нас, так или иначе до наших оппонентов доходит. Они максимально внимательно следят за тем, что говорит президент нашей страны. Они максимально внимательно следят за решениями, которые принимаются в нашем государстве, за оценками того, что происходит, и как это, может, ни удивительно прозвучит, но даже за выступлениями на форумах", - сказал Медведев журналистам.
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