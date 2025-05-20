https://ria.ru/20250520/zapad-2018125239.html

Запад следит за выступлениями Путина, заявил Медведев

Запад следит за выступлениями Путина, заявил Медведев - РИА Новости, 20.05.2025

Запад следит за выступлениями Путина, заявил Медведев

Так и или иначе то, что говорится в России, доходит до западных оппонентов, они внимательно следят за выступлениями лидера страны Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:54:00+03:00

2025-05-20T19:54:00+03:00

2025-05-20T19:54:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Так и или иначе то, что говорится в России, доходит до западных оппонентов, они внимательно следят за выступлениями лидера страны Владимира Путина, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Я все-таки получаю информацию из разных источников, понимаю, что всё, что говорится у нас, так или иначе до наших оппонентов доходит. Они максимально внимательно следят за тем, что говорит президент нашей страны. Они максимально внимательно следят за решениями, которые принимаются в нашем государстве, за оценками того, что происходит, и как это, может, ни удивительно прозвучит, но даже за выступлениями на форумах", - сказал Медведев журналистам.

https://ria.ru/20250223/medvedev-2001083132.html

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политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин