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МИД указал на важность реализации стамбульских договоренностей - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018068985.html
МИД указал на важность реализации стамбульских договоренностей
МИД указал на важность реализации стамбульских договоренностей - РИА Новости, 20.05.2025
МИД указал на важность реализации стамбульских договоренностей
В настоящее время важно реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле на встрече делегаций Москвы и Киева 16 мая, дальнейшие шаги будут приниматься с... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:26:00+03:00
2025-05-20T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
стамбул
украина
владимир мединский
мария захарова
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время важно реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле на встрече делегаций Москвы и Киева 16 мая, дальнейшие шаги будут приниматься с оглядкой на это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сейчас важно реализовать то, о чем удалось договориться в Стамбуле 16 мая: об организации самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле 1000 на 1000 человек и предоставлении сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования. С учетом этого дальше будут выстраиваться соответствующие шаги", - сказала она в ходе брифинга. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся 16 мая переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250520/dmitriev-2018068247.html
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир мединский, мария захарова, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Мария Захарова, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
МИД указал на важность реализации стамбульских договоренностей

Захарова: важно реализовать достигнутые в Стамбуле договоренности Киева и Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время важно реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле на встрече делегаций Москвы и Киева 16 мая, дальнейшие шаги будут приниматься с оглядкой на это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас важно реализовать то, о чем удалось договориться в Стамбуле 16 мая: об организации самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле 1000 на 1000 человек и предоставлении сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования. С учетом этого дальше будут выстраиваться соответствующие шаги", - сказала она в ходе брифинга.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся 16 мая переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийМария ЗахароваПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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