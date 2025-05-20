МИД указал на важность реализации стамбульских договоренностей
Захарова: важно реализовать достигнутые в Стамбуле договоренности Киева и Москвы
Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. В настоящее время важно реализовать договоренности, достигнутые в Стамбуле на встрече делегаций Москвы и Киева 16 мая, дальнейшие шаги будут приниматься с оглядкой на это, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас важно реализовать то, о чем удалось договориться в Стамбуле 16 мая: об организации самого масштабного за три года обмена удерживаемых лиц по формуле 1000 на 1000 человек и предоставлении сторонами своих письменно сформулированных подходов к возможному будущему процессу урегулирования. С учетом этого дальше будут выстраиваться соответствующие шаги", - сказала она в ходе брифинга.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся 16 мая переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.