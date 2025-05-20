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В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом - РИА Новости, 20.05.2025
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14:32 20.05.2025 (обновлено: 14:34 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018057415.html
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом - РИА Новости, 20.05.2025
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:32:00+03:00
2025-05-20T14:34:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. "Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство, а также делом доказывал российский народ. "Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной", - отметила она.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018035074.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html
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в мире, россия, мария захарова, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мария Захарова, Санкции, Санкции в отношении России, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом

Захарова: РФ не откликается на ультиматумы и не поддастся давлению ЕС санкциями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям.
В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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"Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - сказала она в ходе брифинга.
По словам Захаровой, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство, а также делом доказывал российский народ.
"Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной", - отметила она.
Придурки: Путин о тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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