https://ria.ru/20250520/zakharova-2018057415.html
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом - РИА Новости, 20.05.2025
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом
Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:32:00+03:00
2025-05-20T14:32:00+03:00
2025-05-20T14:34:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
санкции
санкции в отношении россии
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Россия никогда не откликалась на ультиматумы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призывы к новым антироссийским санкциям. В понедельник Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести "более сильные санкции" против России на фоне начавшихся переговоров с Москвой. "Сразу после переговоров Зеленский с европейскими сотоварищами высказался за усиление антироссийских санкций: вновь затянули старую песню о том, что России нельзя якобы верить, она должна быть, как там сформулировано, наказана за неподчинение ультимативному требованию о 30-дневном прекращении огня, которое киевский режим и его евроспонсоры пытались подавать как некий шаг к урегулированию. Просто надо один раз запомнить:… Россия на ультиматумы никогда не откликается", - сказала она в ходе брифинга. По словам Захаровой, эту позицию неоднократно озвучивало российское руководство, а также делом доказывал российский народ. "Очевидно, что достижение мира западноевропейских ультралибералов не интересует. Они преследуют иную цель: любой ценой обеспечить ВСУ передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с нашей страной", - отметила она.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018035074.html
https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, санкции, санкции в отношении россии, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Мария Захарова, Санкции, Санкции в отношении России, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом
Захарова: РФ не откликается на ультиматумы и не поддастся давлению ЕС санкциями