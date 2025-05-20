Рейтинг@Mail.ru
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:28 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/zaderzhanie-2018134521.html
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО - РИА Новости, 20.05.2025
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО
Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:28:00+03:00
2025-05-20T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пенза
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ РФ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1991 года рождения... Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине... Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант подозревается по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей". Следователи устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого. Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250409/kriminal-2010044880.html
пенза
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пенза, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пенза, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО

ФСБ: жителя Пензы задержали по подозрению в призывах к насилию к участника СВО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ РФ.
"Пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1991 года рождения... Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине... Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.
Уточняется, что фигурант подозревается по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей". Следователи устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого.
Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
"Не первый случай". Что сделала толпа подростков с дочерью участника СВО
9 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПензаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала