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Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО - РИА Новости, 20.05.2025
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО
Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:28:00+03:00
2025-05-20T21:28:00+03:00
2025-05-20T21:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ РФ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1991 года рождения... Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине... Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант подозревается по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей". Следователи устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого. Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
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происшествия, пенза, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пенза, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО
ФСБ: жителя Пензы задержали по подозрению в призывах к насилию к участника СВО