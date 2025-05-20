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Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО

Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО - РИА Новости, 20.05.2025

Жителя Пензы задержали по делу о призывах к насилию в отношении бойцов СВО

Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:28:00+03:00

2025-05-20T21:28:00+03:00

2025-05-20T21:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

пенза

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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САРАТОВ, 20 мая - РИА Новости. Житель Пензы задержан по подозрению в призывах к насилию в отношении участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба областного управления ФСБ РФ. "Пресечена противоправная деятельность жителя Пензы 1991 года рождения... Установлено, что злоумышленник в иностранном интернет-мессенджере Telegram осуществлял публичные призывы к насильственным действиям в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на Украине... Житель области задержан в порядке статьи 91 УПК РФ в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигурант подозревается по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей". Следователи устанавливают дополнительные факты противоправной деятельности подозреваемого. Санкции этой статьи предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250409/kriminal-2010044880.html

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происшествия, пенза, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф