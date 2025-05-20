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Дерзкие заявления Зеленского о беседе Путина и Трампа вызвали ярость в Раде
Дерзкие заявления Зеленского о беседе Путина и Трампа вызвали ярость в Раде - РИА Новости, 20.05.2025
Дерзкие заявления Зеленского о беседе Путина и Трампа вызвали ярость в Раде
Из-за Владимира Зеленского у Украины не осталось никаких надежд на будущее, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:41:00+03:00
2025-05-20T02:41:00+03:00
2025-05-20T02:41:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Из-за Владимира Зеленского у Украины не осталось никаких надежд на будущее, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Зеленский заявил: Украина не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус. Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта Украина как анти-Россия. Снова отверг шанс на мир. Снова утвердил курс на войну, зависимость и разрушение", — сказал он.Парламентарий добавил, что у Украины не будет ничего кроме курса Зеленского прямиком в пропасть.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с блоком, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В мире, Украина, Москва, Россия, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, НАТО
Дерзкие заявления Зеленского о беседе Путина и Трампа вызвали ярость в Раде
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский ведет Украину прямо в пропасть