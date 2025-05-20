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Главу Минсельхоза Японии отстранят из-за скандала с рисом, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
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22:12 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/yaponiya-2018138080.html
Главу Минсельхоза Японии отстранят из-за скандала с рисом, пишут СМИ
Главу Минсельхоза Японии отстранят из-за скандала с рисом, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
Главу Минсельхоза Японии отстранят из-за скандала с рисом, пишут СМИ
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба все же решил отправить в отставку министра сельского хозяйства Таку Это, который оказался в центре скандала после его... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:12:00+03:00
2025-05-20T22:12:00+03:00
япония
сигэру исиба
есимаса хаяси
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба все же решил отправить в отставку министра сельского хозяйства Таку Это, который оказался в центре скандала после его заявления о том, что ему дарят рис в большом количестве, передает агентство Киодо со ссылкой на осведомленные источники. "Премьер-министр Сигэру Исиба принял решение уволить министра сельского хозяйства Таку Это", - говорится в публикации. Агентство подчеркивает, что в случае увольнения Это станет первым министром правительства Исибы, потерявшим портфель не из-за утраты парламентского кресла на выборах в нижнюю палату в октябре 2024 года. Отмечается, что увольнение может негативно сказаться на успехе Исибы на предстоящих летом выборах в верхнюю палату парламента страны. Министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона - рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так как ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля. Позже Это завил, что он "сказал лишнего", но хотел бы "не столько отозвать свое высказывание, сколько скорректировать его". А еще спустя некоторое время выступил с утверждением, что рис он все-таки периодически покупает, и что за неуместные высказывания свое недовольство ему высказала даже жена. Высказывания японского министра вызвали резкую критику не только со стороны оппозиционных сил, но и со стороны главы партнера Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии "Комэйто" Тэцуо Сайто. Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был также поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.
https://ria.ru/20250409/japonija-2010276563.html
https://ria.ru/20250518/yaponiya-2017692368.html
https://ria.ru/20250417/tramp-2011723299.html
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япония, сигэру исиба, есимаса хаяси, в мире
Япония, Сигэру Исиба, Есимаса Хаяси, В мире
Главу Минсельхоза Японии отстранят из-за скандала с рисом, пишут СМИ

Kyodo: премьер Японии решил отстранить главу Минсельхоза из-за скандала с рисом

© AP Photo / Eugene HoshikoМинистр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба все же решил отправить в отставку министра сельского хозяйства Таку Это, который оказался в центре скандала после его заявления о том, что ему дарят рис в большом количестве, передает агентство Киодо со ссылкой на осведомленные источники.
"Премьер-министр Сигэру Исиба принял решение уволить министра сельского хозяйства Таку Это", - говорится в публикации.
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Агентство подчеркивает, что в случае увольнения Это станет первым министром правительства Исибы, потерявшим портфель не из-за утраты парламентского кресла на выборах в нижнюю палату в октябре 2024 года. Отмечается, что увольнение может негативно сказаться на успехе Исибы на предстоящих летом выборах в верхнюю палату парламента страны.
Министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона - рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так как ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы – в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля.
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Позже Это завил, что он "сказал лишнего", но хотел бы "не столько отозвать свое высказывание, сколько скорректировать его". А еще спустя некоторое время выступил с утверждением, что рис он все-таки периодически покупает, и что за неуместные высказывания свое недовольство ему высказала даже жена.
Высказывания японского министра вызвали резкую критику не только со стороны оппозиционных сил, но и со стороны главы партнера Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии "Комэйто" Тэцуо Сайто.
Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был также поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.
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