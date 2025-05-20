https://ria.ru/20250520/wildberries-2018139763.html

На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом

На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом - РИА Новости, 20.05.2025

На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом

Житель Омска напал с ножом на сотрудницу пункте выдачи товаров Wildberries, которая подменяла дочь злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T22:48:00+03:00

2025-05-20T22:48:00+03:00

2025-05-20T22:48:00+03:00

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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Житель Омска напал с ножом на сотрудницу пункте выдачи товаров Wildberries, которая подменяла дочь злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Информация об агрессивном мужчине в пункте выдачи заказов на улице Нефтезаводской в Омске появилась в социальных сетях. Нетрезвый мужчина грубо и с использованием мата стал выяснять, где его дочь. Она должна была работать в ПВЗ, но ее подменила другая сотрудница. "Сотрудники отдела полиции №8 УМВД России по городу Омску оперативно установили личность гражданина и задержали его в СНТ "Радист". Задержанный, 49-летний местный житель, рассказал полицейским, что накануне в состоянии алкогольного опьянения пришел разрешить конфликт с дочерью по месту ее работы", - сообщили в пресс-службе. Вреда сотруднице ПВЗ мужчина не причинил, также он извинился на камеру. Полицейские проводят проверку, по окончанию которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250515/nozh-2017229295.html

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происшествия, омск, wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия