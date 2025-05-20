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На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом - РИА Новости, 20.05.2025
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22:48 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/wildberries-2018139763.html
На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом
На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом - РИА Новости, 20.05.2025
На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом
Житель Омска напал с ножом на сотрудницу пункте выдачи товаров Wildberries, которая подменяла дочь злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:48:00+03:00
2025-05-20T22:48:00+03:00
происшествия
омск
wildberries
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Житель Омска напал с ножом на сотрудницу пункте выдачи товаров Wildberries, которая подменяла дочь злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. Информация об агрессивном мужчине в пункте выдачи заказов на улице Нефтезаводской в Омске появилась в социальных сетях. Нетрезвый мужчина грубо и с использованием мата стал выяснять, где его дочь. Она должна была работать в ПВЗ, но ее подменила другая сотрудница. "Сотрудники отдела полиции №8 УМВД России по городу Омску оперативно установили личность гражданина и задержали его в СНТ "Радист". Задержанный, 49-летний местный житель, рассказал полицейским, что накануне в состоянии алкогольного опьянения пришел разрешить конфликт с дочерью по месту ее работы", - сообщили в пресс-службе. Вреда сотруднице ПВЗ мужчина не причинил, также он извинился на камеру. Полицейские проводят проверку, по окончанию которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250515/nozh-2017229295.html
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происшествия, омск, wildberries, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Омск, Wildberries, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом

МВД: житель Омска с ножом напал на сотрудницу пункта выдачи заказов Wildberries

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Житель Омска напал с ножом на сотрудницу пункте выдачи товаров Wildberries, которая подменяла дочь злоумышленника, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Информация об агрессивном мужчине в пункте выдачи заказов на улице Нефтезаводской в Омске появилась в социальных сетях. Нетрезвый мужчина грубо и с использованием мата стал выяснять, где его дочь. Она должна была работать в ПВЗ, но ее подменила другая сотрудница.
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Вреда сотруднице ПВЗ мужчина не причинил, также он извинился на камеру. Полицейские проводят проверку, по окончанию которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела.
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