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В Орске чиновницу обвинили в махинациях с паводковыми выплатами

В Орске чиновницу обвинили в махинациях с паводковыми выплатами - РИА Новости, 20.05.2025

В Орске чиновницу обвинили в махинациях с паводковыми выплатами

Советский суд Орска рассматривает уголовное дело о мошенничестве против бывшей главы района города, которая обвиняется в незаконном получении 600 тысяч рублей... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:53:00+03:00

2025-05-20T09:53:00+03:00

2025-05-20T09:53:00+03:00

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УФА, 20 мая – РИА Новости. Советский суд Орска рассматривает уголовное дело о мошенничестве против бывшей главы района города, которая обвиняется в незаконном получении 600 тысяч рублей компенсации за утрату имущества во время масштабного наводнения в Оренбургской области прошлой весной, сообщает суд. "В Советском районном суде г. Орска началось рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы г. Орска, ранее исполнявшей обязанности главы района, которая обвиняется в совершении мошенничества при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ)", - говорится в релизе. В ходе предварительного расследования было установлено, что женщина после паводка, произошедшего на территории Оренбургской области в апреле 2024 года, с целью хищения бюджетных денежных средств путем обмана получила выплаты финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости в результате чрезвычайной ситуации. "Еще до наступления паводка орчанка и ее супруг арендовали дом для хранения на период проведения ремонтных работ предметов мебели, посуды и иной домашней техники из жилого помещения, в котором постоянно проживали. Во время паводка арендованный дом был затоплен. Будучи осведомленной о процедуре получения компенсационных выплат, работница администрации поручила своему супругу взять справку с его места работы о постоянном проживании в затопленном доме, которую впоследствии представила в межведомственную комиссию, а также сообщила об утрате имущества первой необходимости", - отметили в суде. Так чиновница получила 600 тысяч рублей, уточнили в инстанции. "В судебном заседании исследованы письменные материалы дела, оглашены показания представителя министерства социального развития Оренбургской области. Судебное заседание по рассмотрению уголовного дела отложено для обеспечения явки свидетелей на 22 мая", - говорится в сообщении. Советским районом Орска с 19 ноября 2024 года по 24 марта 2025 год руководила Юлия Бедная. На сайте города сообщается, что в настоящее время она является первым заместителем главы района и курирует работы по ремонту и содержанию муниципального жилого фонда, санитарной очистке территории, озеленению, ремонту и содержанию дорог. Также чиновница возглавляет районную противопаводковую комиссию. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года из-за паводка был объявлен ЧС федерального характера. 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Проводилась массовая эвакуация. Правительство РФ направило региону 490 миллионов рублей для оказания мер социальной поддержки пострадавшим от паводка гражданам.

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орск, оренбургская область, россия, общество