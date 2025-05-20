https://ria.ru/20250520/vybory-2017969464.html

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года - РИА Новости, 20.05.2025

Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года

Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут 20 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T02:42:00+03:00

2025-05-20T02:42:00+03:00

2025-05-20T02:42:00+03:00

политика

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госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут 20 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. "Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября", - сказал Булаев, отвечая на вопрос о том, когда в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы РФ.

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015615242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, николай булаев, госдума рф