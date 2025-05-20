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Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года - РИА Новости, 20.05.2025
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года
Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут 20 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:42:00+03:00
2025-05-20T02:42:00+03:00
2025-05-20T02:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут 20 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. "Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября", - сказал Булаев, отвечая на вопрос о том, когда в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы РФ.
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015615242.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, николай булаев, госдума рф
Политика, Россия, Николай Булаев, Госдума РФ
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года
Замглавы ЦИК Булаев: выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года