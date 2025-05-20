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Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года - РИА Новости, 20.05.2025
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02:42 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vybory-2017969464.html
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года - РИА Новости, 20.05.2025
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года
Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут 20 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T02:42:00+03:00
2025-05-20T02:42:00+03:00
политика
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николай булаев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут 20 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев. "Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября", - сказал Булаев, отвечая на вопрос о том, когда в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы РФ.
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политика, россия, николай булаев, госдума рф
Политика, Россия, Николай Булаев, Госдума РФ
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года

Замглавы ЦИК Булаев: выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября 2026 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выборы депутатов Государственной думы РФ пройдут 20 сентября 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.
"Двадцатого сентября, по закону, третье воскресенье сентября", - сказал Булаев, отвечая на вопрос о том, когда в 2026 году пройдут выборы депутатов Госдумы РФ.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Госдума рассмотрит схему одномандатных округов
7 мая, 18:02
 
ПолитикаРоссияНиколай БулаевГосдума РФ
 
 
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