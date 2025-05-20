https://ria.ru/20250520/vtb-2018033139.html

ВТБ: рынок IPO сохраняет активность, но объемы сделок останутся умеренными

ВТБ: рынок IPO сохраняет активность, но объемы сделок останутся умеренными - РИА Новости, 20.05.2025

ВТБ: рынок IPO сохраняет активность, но объемы сделок останутся умеренными

На российском рынке акционерного капитала за последние три года появилось большое число новых эмитентов из разных секторов — от IT до фармацевтики, при этом... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:45:00+03:00

2025-05-20T12:45:00+03:00

2025-05-20T12:45:00+03:00

россия

втб (банк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На российском рынке акционерного капитала за последние три года появилось большое число новых эмитентов из разных секторов — от IT до фармацевтики, при этом объемы сделок остаются умеренными, отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. В своем выступлении на сессии "IPO и выпуск корпоративных облигаций" в рамках конференции "Российский фондовый рынок — 2025" Средин напомнил, что интерес к IPO сохраняется как у компаний "новой" экономики, так и у представителей традиционных отраслей "Затруднительно прогнозировать размер сделок, так как он будет зависеть в том числе от геополитической ситуации и денежно-кредитной политики. Скорее всего, в среднесрочной перспективе объемы IPO останутся относительно небольшими и в большинстве случаев не превысят 3–10 миллиардов рублей", — привели в ВТБ его слова. Средин также прокомментировал развитие инструмента пре-IPO облигаций. "Мы поддерживаем, что этот инструмент надо развивать. Однако с учетом недостаточной финансовой грамотности физических лиц ожидать высокого спроса на него пока сложно. Поэтому всем участникам рынка нужно инвестировать в образование инвесторов, которые будут рассматривать такие инструменты", - пояснил он. Средин добавил, что не все институциональные инвесторы готовы вкладываться в пре-IPO, хотя на глобальных рынках этот инструмент пользуется спросом. Таким образом, несмотря на активность эмитентов, рынок IPO в России в ближайшее время, вероятно, сохранит умеренные объемы, а его дальнейшее развитие потребует усилий по повышению финансовой грамотности и вовлечению институциональных инвесторов, резюмировал представитель ВТБ.

https://ria.ru/20250505/soglashenie-2015043732.html

https://ria.ru/20250415/riski-2011390061.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб (банк)