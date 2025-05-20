https://ria.ru/20250520/vtb-2018033139.html
ВТБ: рынок IPO сохраняет активность, но объемы сделок останутся умеренными
ВТБ: рынок IPO сохраняет активность, но объемы сделок останутся умеренными - РИА Новости, 20.05.2025
ВТБ: рынок IPO сохраняет активность, но объемы сделок останутся умеренными
На российском рынке акционерного капитала за последние три года появилось большое число новых эмитентов из разных секторов — от IT до фармацевтики, при этом... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:45:00+03:00
2025-05-20T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На российском рынке акционерного капитала за последние три года появилось большое число новых эмитентов из разных секторов — от IT до фармацевтики, при этом объемы сделок остаются умеренными, отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. В своем выступлении на сессии "IPO и выпуск корпоративных облигаций" в рамках конференции "Российский фондовый рынок — 2025" Средин напомнил, что интерес к IPO сохраняется как у компаний "новой" экономики, так и у представителей традиционных отраслей "Затруднительно прогнозировать размер сделок, так как он будет зависеть в том числе от геополитической ситуации и денежно-кредитной политики. Скорее всего, в среднесрочной перспективе объемы IPO останутся относительно небольшими и в большинстве случаев не превысят 3–10 миллиардов рублей", — привели в ВТБ его слова. Средин также прокомментировал развитие инструмента пре-IPO облигаций. "Мы поддерживаем, что этот инструмент надо развивать. Однако с учетом недостаточной финансовой грамотности физических лиц ожидать высокого спроса на него пока сложно. Поэтому всем участникам рынка нужно инвестировать в образование инвесторов, которые будут рассматривать такие инструменты", - пояснил он. Средин добавил, что не все институциональные инвесторы готовы вкладываться в пре-IPO, хотя на глобальных рынках этот инструмент пользуется спросом. Таким образом, несмотря на активность эмитентов, рынок IPO в России в ближайшее время, вероятно, сохранит умеренные объемы, а его дальнейшее развитие потребует усилий по повышению финансовой грамотности и вовлечению институциональных инвесторов, резюмировал представитель ВТБ.
https://ria.ru/20250505/soglashenie-2015043732.html
https://ria.ru/20250415/riski-2011390061.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, втб (банк)
ВТБ: рынок IPO сохраняет активность, но объемы сделок останутся умеренными
ВТБ: Рынок IPO в России в ближайшее время сохранит умеренные объемы
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На российском рынке акционерного капитала за последние три года появилось большое число новых эмитентов из разных секторов — от IT до фармацевтики, при этом объемы сделок остаются умеренными, отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.
В своем выступлении на сессии "IPO и выпуск корпоративных облигаций" в рамках конференции "Российский фондовый рынок — 2025" Средин напомнил, что интерес к IPO сохраняется как у компаний "новой" экономики, так и у представителей традиционных отраслей
"Затруднительно прогнозировать размер сделок, так как он будет зависеть в том числе от геополитической ситуации и денежно-кредитной политики. Скорее всего, в среднесрочной перспективе объемы IPO останутся относительно небольшими и в большинстве случаев не превысят 3–10 миллиардов рублей", — привели в ВТБ его слова.
Средин также прокомментировал развитие инструмента пре-IPO облигаций. "Мы поддерживаем, что этот инструмент надо развивать. Однако с учетом недостаточной финансовой грамотности физических лиц ожидать высокого спроса на него пока сложно. Поэтому всем участникам рынка нужно инвестировать в образование инвесторов, которые будут рассматривать такие инструменты", - пояснил он.
Средин добавил, что не все институциональные инвесторы готовы вкладываться в пре-IPO, хотя на глобальных рынках этот инструмент пользуется спросом.
Таким образом, несмотря на активность эмитентов, рынок IPO в России в ближайшее время, вероятно, сохранит умеренные объемы, а его дальнейшее развитие потребует усилий по повышению финансовой грамотности и вовлечению институциональных инвесторов, резюмировал представитель ВТБ.