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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vsu-2018135511.html
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали две женщины
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали две женщины - РИА Новости, 20.05.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали две женщины
Две женщины ранены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ на территорию сельхозпредприятия в хуторе Церковный Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:46:00+03:00
2025-05-20T21:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Две женщины ранены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ на территорию сельхозпредприятия в хуторе Церковный Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Белгородский район под ударом ВСУ. Ранены два мирных жителя. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию сельхозпредприятия пострадали две женщины. Одну из них в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, предплечья, рук и ног бойцы самообороны доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. Медики делают всё возможное для её спасения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что вторую пострадавшую со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует её в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250520/belgorod-2018134674.html
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали две женщины

Гладков: в Белгородской области две женщины ранены при сбросе бомбы с дрона ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Две женщины ранены в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ на территорию сельхозпредприятия в хуторе Церковный Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Белгородский район под ударом ВСУ. Ранены два мирных жителя. В хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию сельхозпредприятия пострадали две женщины. Одну из них в тяжёлом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, предплечья, рук и ног бойцы самообороны доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. Медики делают всё возможное для её спасения", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вторую пострадавшую со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Октябрьскую районную больницу. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует её в городскую больницу №2 Белгорода, уточнил губернатор.
Медики - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В больницах Белгорода находятся более 30 пострадавших от атак ВСУ
Вчера, 21:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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