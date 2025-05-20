https://ria.ru/20250520/vsu-2018133102.html

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.05.2025

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области

Ударами в Харьковской области поражены цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ с "мобильными" системами ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:01:00+03:00

2025-05-20T21:01:00+03:00

2025-05-20T21:01:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Ударами в Харьковской области поражены цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ с "мобильными" системами ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Город Харьков (Киевский район) – точечный удар... по цеху сборки беспилотников. Уничтожено около 50-ти БПЛА, в разной степени готовности и дорогое оборудование", - сообщил он. По его данным, была также поражена транспортная логистика, в том числе два пикапа с "мобильными" системами противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20250518/svo-2017722232.html

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