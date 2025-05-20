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Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:01 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vsu-2018133102.html
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.05.2025
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области
Ударами в Харьковской области поражены цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ с "мобильными" системами ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:01:00+03:00
2025-05-20T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Ударами в Харьковской области поражены цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ с "мобильными" системами ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Город Харьков (Киевский район) – точечный удар... по цеху сборки беспилотников. Уничтожено около 50-ти БПЛА, в разной степени готовности и дорогое оборудование", - сообщил он. По его данным, была также поражена транспортная логистика, в том числе два пикапа с "мобильными" системами противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20250518/svo-2017722232.html
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харьковская область, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Ударами в Харьковской области поражены цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ с "мобильными" системами ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Город Харьков (Киевский район) – точечный удар... по цеху сборки беспилотников. Уничтожено около 50-ти БПЛА, в разной степени готовности и дорогое оборудование", - сообщил он.
По его данным, была также поражена транспортная логистика, в том числе два пикапа с "мобильными" системами противовоздушной обороны.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО
18 мая, 20:22
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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