https://ria.ru/20250520/vsu-2018133102.html
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.05.2025
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области
Ударами в Харьковской области поражены цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ с "мобильными" системами ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:01:00+03:00
2025-05-20T21:01:00+03:00
2025-05-20T21:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Ударами в Харьковской области поражены цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ с "мобильными" системами ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Город Харьков (Киевский район) – точечный удар... по цеху сборки беспилотников. Уничтожено около 50-ти БПЛА, в разной степени готовности и дорогое оборудование", - сообщил он. По его данным, была также поражена транспортная логистика, в том числе два пикапа с "мобильными" системами противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20250518/svo-2017722232.html
харьковская область
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_dd7ae7b70f903eab2d48dec134483e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, харьков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки дронов ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили цех сборки БПЛА и транспорт ВСУ в Харьковской области