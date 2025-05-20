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"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 20.05.2025 (обновлено: 20:58 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/vsu-2018129642.html
"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области
"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области - РИА Новости, 20.05.2025
"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:34:00+03:00
2025-05-20T20:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило Минобороны России."В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые нанесли ракетный удар. Потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов", — говорится в заявлении.Также уничтожен склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники, уточнили в ведомстве. Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области. По последним данным, там освобождены пять населенных пунктов, последний из которых — Марьино — бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль накануне.
https://ria.ru/20250519/vsu-2017834114.html
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Удар "Искандером" по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области, сообщили в Минобороны.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин, Курская область, Безопасность
"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области

МО: "Искандер" уничтожил до 70 военных ВСУ в лагере подготовки в Сумской области

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило Минобороны России.
"В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые нанесли ракетный удар. Потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов", — говорится в заявлении.
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Также уничтожен склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники, уточнили в ведомстве.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области. По последним данным, там освобождены пять населенных пунктов, последний из которых — Марьино — бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль накануне.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Валерий ГерасимовВладимир ПутинКурская областьБезопасность
 
 
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