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"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области
"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области - РИА Новости, 20.05.2025
"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:34:00+03:00
2025-05-20T20:34:00+03:00
2025-05-20T20:58:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило Минобороны России."В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые нанесли ракетный удар. Потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов", — говорится в заявлении.Также уничтожен склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники, уточнили в ведомстве. Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области. По последним данным, там освобождены пять населенных пунктов, последний из которых — Марьино — бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль накануне.
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Удар "Искандером" по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области, сообщили в Минобороны.
2025-05-20T20:34
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"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области
МО: "Искандер" уничтожил до 70 военных ВСУ в лагере подготовки в Сумской области