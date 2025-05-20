https://ria.ru/20250520/vsu-2018129642.html

"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области

"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области - РИА Новости, 20.05.2025

"Искандер" уничтожил до 70 украинских военнослужащих в Сумской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:34:00+03:00

2025-05-20T20:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" ударом уничтожил до 70 украинских боевиков в лагере подготовки в Сумской области, сообщило Минобороны России."В результате разведывательных мероприятий ВС России в районе населенного пункта Шостка Сумской области был обнаружен лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. Координаты цели были переданы расчетам ОТРК "Искандер", которые нанесли ракетный удар. Потери составили до 70 украинских военнослужащих, в том числе 20 инструкторов", — говорится в заявлении.Также уничтожен склад боеприпасов и до десяти единиц автомобильной техники, уточнили в ведомстве. Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области. По последним данным, там освобождены пять населенных пунктов, последний из которых — Марьино — бойцы группировки войск "Север" взяли под контроль накануне.

https://ria.ru/20250519/vsu-2017834114.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар "Искандером" по лагерю подготовки ВСУ в Сумской области Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 70 украинских военных в лагере подготовки в Сумской области, сообщили в Минобороны. 2025-05-20T20:34 true PT0M42S

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин, курская область, безопасность