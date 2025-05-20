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ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 20.05.2025
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:34:00+03:00
2025-05-20T19:34:00+03:00
2025-05-20T20:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Посёлок Задорожный Краснояружского района подвергся обстрелу. В двух частных домах выбиты окна, посечены надворные постройки. Кроме того, повреждены складское помещение и линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Солохи FPV-дрон атаковал жилой дом. В хуторе Церковный с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом. В селе Устинка вследствие прилёта боеприпаса повреждено частное домовладение. В селе Салтыково от детонации FPV-дрона повреждены три транспортных средства. В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона посечены забор домовладения и надворная постройка. "В Валуйском округе в посёлке Уразово дрон сдетонировал во дворе частного дома — повреждена хозпостройка. В селе Долгое от детонации FPV-дрона в здании социального объекта повреждена кровля. Ещё один беспилотник ударил по селу Кукуевка", - подчеркнул губернатор.
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области