https://ria.ru/20250520/vsu-2018121615.html

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 20.05.2025

ВСУ обстреляли девять населенных пунктов Белгородской области

Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T19:34:00+03:00

2025-05-20T19:34:00+03:00

2025-05-20T20:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали беспилотниками девять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Четыре муниципалитета атакованы ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Посёлок Задорожный Краснояружского района подвергся обстрелу. В двух частных домах выбиты окна, посечены надворные постройки. Кроме того, повреждены складское помещение и линия электропередачи", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе в селе Солохи FPV-дрон атаковал жилой дом. В хуторе Церковный с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный дом. В селе Устинка вследствие прилёта боеприпаса повреждено частное домовладение. В селе Салтыково от детонации FPV-дрона повреждены три транспортных средства. В селе Муром Шебекинского округа в результате атаки дрона посечены забор домовладения и надворная постройка. "В Валуйском округе в посёлке Уразово дрон сдетонировал во дворе частного дома — повреждена хозпостройка. В селе Долгое от детонации FPV-дрона в здании социального объекта повреждена кровля. Ещё один беспилотник ударил по селу Кукуевка", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250518/drony-2017664967.html

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины