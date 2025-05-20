https://ria.ru/20250520/vsu-2018110336.html

При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек

При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек - РИА Новости, 20.05.2025

При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек

Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, один человек погиб, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:14:00+03:00

2025-05-20T18:14:00+03:00

2025-05-20T18:59:00+03:00

харьковская область

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вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, один человек погиб, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале."Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи Минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки <...> от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в скорой", — написал он.По информации Ганчева, также пострадал водитель, он был контужен.На минувшей неделе житель одного из подконтрольных России сел в Харьковской области по имени Владимир рассказал РИА Новости, что зачастую расчеты FPV-дронов ВСУ охотятся за мирными жителями: наносят удары по домам, машинам и гоняются за велосипедистами.Об этом же сообщал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. По его словам, в прифронтовых районах области люди предпочитают передвигаться на мотоциклах и велосипедах, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди. Тем не менее в последнее время и это не спасает, добавил он.Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты украинских боевиков.

https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия, россия