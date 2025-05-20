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При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек - РИА Новости, 20.05.2025
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18:14 20.05.2025 (обновлено: 18:59 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/vsu-2018110336.html
При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек
При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек - РИА Новости, 20.05.2025
При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек
Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, один человек погиб, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:14:00+03:00
2025-05-20T18:59:00+03:00
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, один человек погиб, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале."Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи Минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки &lt;...&gt; от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в скорой", — написал он.По информации Ганчева, также пострадал водитель, он был контужен.На минувшей неделе житель одного из подконтрольных России сел в Харьковской области по имени Владимир рассказал РИА Новости, что зачастую расчеты FPV-дронов ВСУ охотятся за мирными жителями: наносят удары по домам, машинам и гоняются за велосипедистами.Об этом же сообщал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. По его словам, в прифронтовых районах области люди предпочитают передвигаться на мотоциклах и велосипедах, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди. Тем не менее в последнее время и это не спасает, добавил он.Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты украинских боевиков.
https://ria.ru/20250520/obstanovka-2017894727.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек

Ганчев: при ударе ВСУ по машине скорой в Харьковской области погиб человек

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль скорой помощи в Харьковской области
Последствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль скорой помощи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль скорой помощи в Харьковской области
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, один человек погиб, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи Минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки <...> от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в скорой", — написал он.
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По информации Ганчева, также пострадал водитель, он был контужен.
На минувшей неделе житель одного из подконтрольных России сел в Харьковской области по имени Владимир рассказал РИА Новости, что зачастую расчеты FPV-дронов ВСУ охотятся за мирными жителями: наносят удары по домам, машинам и гоняются за велосипедистами.
Об этом же сообщал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. По его словам, в прифронтовых районах области люди предпочитают передвигаться на мотоциклах и велосипедах, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди. Тем не менее в последнее время и это не спасает, добавил он.
Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты украинских боевиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Харьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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