При атаке ВСУ в Харьковской области погиб один человек
Ганчев: при ударе ВСУ по машине скорой в Харьковской области погиб человек
© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль скорой помощи в Харьковской области
Последствия атаки со стороны ВСУ на автомобиль скорой помощи в Харьковской области
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинские войска атаковали автомобиль скорой помощи в Харьковской области, один человек погиб, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар FPV-дроном по автомобилю скорой помощи Минздрава ВГА, который двигался по территории Харьковской области. В результате атаки <...> от многочисленных осколочных ранений скончался житель области, находившийся в скорой", — написал он.
По информации Ганчева, также пострадал водитель, он был контужен.
На минувшей неделе житель одного из подконтрольных России сел в Харьковской области по имени Владимир рассказал РИА Новости, что зачастую расчеты FPV-дронов ВСУ охотятся за мирными жителями: наносят удары по домам, машинам и гоняются за велосипедистами.
Об этом же сообщал глава российской администрации Купянского района Александр Капленко. По его словам, в прифронтовых районах области люди предпочитают передвигаться на мотоциклах и велосипедах, чтобы операторам дронов было видно, что едут гражданские люди. Тем не менее в последнее время и это не спасает, добавил он.
Противник практически ежедневно пытается атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты украинских боевиков.
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