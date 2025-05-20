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При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 20.05.2025 (обновлено: 18:13 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/vsu-2018109380.html
При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель
При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.05.2025
При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель
Украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области, ранен пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:09:00+03:00
2025-05-20T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области, ранен пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ", - написал Сальдо. По его словам, всего за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили два человека. "В Новой Каховке пострадала женщина 55 лет. Сейчас она в местной больнице", - подчеркнул губернатор. Кроме того, губернатор подчеркнул, что противник обстрелял еще шесть населенных пунктов, в Каховке повреждена поликлиника. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель

Сальдо: ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Алешках, пострадал пенсионер

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области. 20 мая 2025
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области. 20 мая 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области, ранен пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ", - написал Сальдо.
По его словам, всего за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили два человека.
Новой Каховке пострадала женщина 55 лет. Сейчас она в местной больнице", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что противник обстрелял еще шесть населенных пунктов, в Каховке повреждена поликлиника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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