https://ria.ru/20250520/vsu-2018109380.html

При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель

При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.05.2025

При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель

Украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области, ранен пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:09:00+03:00

2025-05-20T18:09:00+03:00

2025-05-20T18:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области, ранен пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ", - написал Сальдо. По его словам, всего за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили два человека. "В Новой Каховке пострадала женщина 55 лет. Сейчас она в местной больнице", - подчеркнул губернатор. Кроме того, губернатор подчеркнул, что противник обстрелял еще шесть населенных пунктов, в Каховке повреждена поликлиника. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия