При ударе ВСУ по жилому дому в Алешках пострадал мирный житель
Сальдо: ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Алешках, пострадал пенсионер
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области. 20 мая 2025
Последствия удара со стороны ВСУ по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области. 20 мая 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в городе Алешки Херсонской области, ранен пожилой мужчина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Обстрел многоквартирного дома в Алешках привел к ранению 89-летнего мужчины. Его госпитализировали в Алешкинскую ЦРБ", - написал Сальдо.
По его словам, всего за минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ ранения получили два человека.
"В Новой Каховке пострадала женщина 55 лет. Сейчас она в местной больнице", - подчеркнул губернатор.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что противник обстрелял еще шесть населенных пунктов, в Каховке повреждена поликлиника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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