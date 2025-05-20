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ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 20.05.2025 (обновлено: 15:51 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/vsu-2018073613.html
ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки
ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки
Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 425 военнослужащих,... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:47:00+03:00
2025-05-20T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровского и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красноармейск
ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли 425 боевиков, 9 бронемашин в зоне действий "Центра" за сутки

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровского и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Потери противника составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныКрасноармейск
 
 
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