https://ria.ru/20250520/vsu-2018073613.html

ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 20.05.2025

ВСУ потеряли 425 боевиков в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 425 военнослужащих,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:47:00+03:00

2025-05-20T15:47:00+03:00

2025-05-20T15:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

красноармейск

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Российская группировка "Центр" нанесла поражение формированиям шести украинских бригад в различных районах ДНР, противник потерял до 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровского и Новая Полтавка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск