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Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции за сутки
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции за сутки - РИА Новости, 20.05.2025
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:46:00+03:00
2025-05-20T15:46:00+03:00
2025-05-20T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марково, Предтечино, Миньковка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 265 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия, уничтожено пять складов боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли 265 боевиков,7 бронемашин в зоне действий "Юга" за сутки