https://ria.ru/20250520/vsu-2018072875.html

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции за сутки

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции за сутки - РИА Новости, 20.05.2025

Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:46:00+03:00

2025-05-20T15:46:00+03:00

2025-05-20T15:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, семь бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Марково, Предтечино, Миньковка и Григоровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли свыше 265 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре артиллерийских орудия, уничтожено пять складов боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)