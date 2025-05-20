https://ria.ru/20250520/vsu-2018066921.html

Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении

Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 20.05.2025

Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили живую силу, технику и огневые позиции ВСУ на... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:15:00+03:00

2025-05-20T15:15:00+03:00

2025-05-20T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы рф

сумская область

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили живую силу, технику и огневые позиции ВСУ на Сумском направлении, сообщило российское военное ведомство. Минобороны уточнило, что специалисты центра "Рубикон" поразили на Сумском направлении украинские танк, БМП, боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, ударные БПЛА и дроны-ретрансляторы, средства спутниковой связи, укрытия, живую силу и позиции минометных расчетов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область