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Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении
Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 20.05.2025
Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении
Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили живую силу, технику и огневые позиции ВСУ на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:15:00+03:00
2025-05-20T15:15:00+03:00
2025-05-20T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили живую силу, технику и огневые позиции ВСУ на Сумском направлении, сообщило российское военное ведомство. Минобороны уточнило, что специалисты центра "Рубикон" поразили на Сумском направлении украинские танк, БМП, боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, ударные БПЛА и дроны-ретрансляторы, средства спутниковой связи, укрытия, живую силу и позиции минометных расчетов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область
Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении
МО РФ показало кадры поражения FPV-дронами позиций ВСУ на Сумском направлении