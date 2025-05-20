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Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 20.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vsu-2018066921.html
Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении
Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении - РИА Новости, 20.05.2025
Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении
Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили живую силу, технику и огневые позиции ВСУ на... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:15:00+03:00
2025-05-20T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили живую силу, технику и огневые позиции ВСУ на Сумском направлении, сообщило российское военное ведомство. Минобороны уточнило, что специалисты центра "Рубикон" поразили на Сумском направлении украинские танк, БМП, боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, ударные БПЛА и дроны-ретрансляторы, средства спутниковой связи, укрытия, живую силу и позиции минометных расчетов.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область
Российские дроны поразили позиции и технику ВСУ на Сумском направлении

МО РФ показало кадры поражения FPV-дронами позиций ВСУ на Сумском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон" поразили живую силу, технику и огневые позиции ВСУ на Сумском направлении, сообщило российское военное ведомство.
Минобороны уточнило, что специалисты центра "Рубикон" поразили на Сумском направлении украинские танк, БМП, боевые бронированные машины, артиллерийское орудие, ударные БПЛА и дроны-ретрансляторы, средства спутниковой связи, укрытия, живую силу и позиции минометных расчетов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСумская область
 
 
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