https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html
В Курской области остаются сотни тел украинских военных
В Курской области остаются сотни тел украинских военных - РИА Новости, 20.05.2025
В Курской области остаются сотни тел украинских военных
Сотни тел украинских военных остаются возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:38:00+03:00
2025-05-20T04:38:00+03:00
2025-05-20T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896455243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_41b7adb212fb95e07bf0ad34287399c5.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ, 20 мая — РИА Новости. Сотни тел украинских военных остаются возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.Большое количество погибших солдат ВСУ нашли в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов региона в нескольких километрах от границы. Их тела невозможно эвакуировать из-за постоянных украинских ударов. Как сообщили российские десантники, ВСУ уничтожают тела погибших сослуживцев обстрелами и сбросами с дронов, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.Украинские подразделения понесли большие потери на этом участке при боестолкновениях с ВДВ.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html
https://ria.ru/20250519/sumskaya-2017809923.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896455243_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f955c419518cf8ed688faf19a35d24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Воздушно-десантные войска России
В Курской области остаются сотни тел украинских военных
Сотни тел украинских военных остаются в селах возле госграницы в Курской области