https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html

В Курской области остаются сотни тел украинских военных

В Курской области остаются сотни тел украинских военных - РИА Новости, 20.05.2025

В Курской области остаются сотни тел украинских военных

Сотни тел украинских военных остаются возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T04:38:00+03:00

2025-05-20T04:38:00+03:00

2025-05-20T08:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

владимир путин

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безопасность

воздушно-десантные войска россии

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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 мая — РИА Новости. Сотни тел украинских военных остаются возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.Большое количество погибших солдат ВСУ нашли в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов региона в нескольких километрах от границы. Их тела невозможно эвакуировать из-за постоянных украинских ударов. Как сообщили российские десантники, ВСУ уничтожают тела погибших сослуживцев обстрелами и сбросами с дронов, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.Украинские подразделения понесли большие потери на этом участке при боестолкновениях с ВДВ.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.

https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html

https://ria.ru/20250519/sumskaya-2017809923.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-десантные войска россии