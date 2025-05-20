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В Курской области остаются сотни тел украинских военных - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 20.05.2025 (обновлено: 08:42 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/vsu-2017974107.html
В Курской области остаются сотни тел украинских военных
В Курской области остаются сотни тел украинских военных - РИА Новости, 20.05.2025
В Курской области остаются сотни тел украинских военных
Сотни тел украинских военных остаются возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T04:38:00+03:00
2025-05-20T08:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
воздушно-десантные войска россии
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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 мая — РИА Новости. Сотни тел украинских военных остаются возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.Большое количество погибших солдат ВСУ нашли в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов региона в нескольких километрах от границы. Их тела невозможно эвакуировать из-за постоянных украинских ударов. Как сообщили российские десантники, ВСУ уничтожают тела погибших сослуживцев обстрелами и сбросами с дронов, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.Украинские подразделения понесли большие потери на этом участке при боестолкновениях с ВДВ.Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017750703.html
https://ria.ru/20250519/sumskaya-2017809923.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Воздушно-десантные войска России
В Курской области остаются сотни тел украинских военных

Сотни тел украинских военных остаются в селах возле госграницы в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М в зоне СВО
Танк Т-90М в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-90М в зоне СВО. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 20 мая — РИА Новости. Сотни тел украинских военных остаются возле госграницы в Курской области, где проходили боевые действия, передает корреспондент РИА Новости.
Большое количество погибших солдат ВСУ нашли в лесопосадках и на улицах в селах приграничных районов региона в нескольких километрах от границы. Их тела невозможно эвакуировать из-за постоянных украинских ударов.
Управление FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Расчеты FPV-дронов уничтожают технику ВСУ у границы Курской области
Вчера, 05:03
Как сообщили российские десантники, ВСУ уничтожают тела погибших сослуживцев обстрелами и сбросами с дронов, чтобы родные не смогли узнать их судьбу.
Украинские подразделения понесли большие потери на этом участке при боестолкновениях с ВДВ.
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Вчера, 12:37
Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Как подчеркнул глава государства, это создает условия для успешных действий армии на других важнейших участках фронта.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 75 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасностьВоздушно-десантные войска России
 
 
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