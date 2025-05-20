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ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 20.05.2025
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"
Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:47:00+03:00
2025-05-20T15:47:00+03:00
2025-05-20T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад, противник потерял более 240 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Соболевка Харьковской области, Карповка и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус", а также два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Харьковская область
ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"
МО РФ: ВСУ потеряли более 240 военных в зоне действий группировки "Запад"