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Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 20.05.2025

Украинские войска обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 46 ударов из ствольной артиллерии по шести населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, были ранены двое РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:44:00+03:00

2025-05-20T09:44:00+03:00

2025-05-20T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 20 мая - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 46 ударов из ствольной артиллерии по шести населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, были ранены двое пожарных, сообщили журналистам в экстренных службах. "В Старой Маячке из-за ударов дронов ранения получили два пожарных. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 26 ударов из ствольной артиллерии. Еще 20 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Под огонь попали Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка, Каховка, Новая Маячка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, происшествия