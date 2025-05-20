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При украинском обстреле в ЛНР пострадали два человека

При украинском обстреле в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 20.05.2025

При украинском обстреле в ЛНР пострадали два человека

Два мирных жителя получили множественные ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на частный дом в городе Лисичанске в ЛНР, сообщает во вторник... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T08:40:00+03:00

2025-05-20T08:40:00+03:00

2025-05-20T08:40:00+03:00

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луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя получили множественные ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на частный дом в городе Лисичанске в ЛНР, сообщает во вторник городская администрация. "Девятнадцатого мая в городе Лисичанске беспилотник ВСУ атаковал частный дом. В результате атаки БПЛА со стороны украинских неонацистских формирований мирные жители, мужчина и женщина пенсионного возраста, получили множественные ранения. Женщина получила ранения ног, мужчина - груди и головы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия