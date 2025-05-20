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При украинском обстреле в ЛНР пострадали два человека
При украинском обстреле в ЛНР пострадали два человека - РИА Новости, 20.05.2025
При украинском обстреле в ЛНР пострадали два человека
Два мирных жителя получили множественные ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на частный дом в городе Лисичанске в ЛНР, сообщает во вторник... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T08:40:00+03:00
2025-05-20T08:40:00+03:00
2025-05-20T08:40:00+03:00
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Два мирных жителя получили множественные ранения в результате атаки беспилотника украинских войск на частный дом в городе Лисичанске в ЛНР, сообщает во вторник городская администрация. "Девятнадцатого мая в городе Лисичанске беспилотник ВСУ атаковал частный дом. В результате атаки БПЛА со стороны украинских неонацистских формирований мирные жители, мужчина и женщина пенсионного возраста, получили множественные ранения. Женщина получила ранения ног, мужчина - груди и головы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле в ЛНР пострадали два человека
Два человека ранены в результате атаки БПЛА ВСУ на частный дом в Лисичанске ЛНР