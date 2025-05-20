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Вопрос участия России в "Евровидении" не актуален, заявил Швыдкой - РИА Новости, 20.05.2025
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Шоубиз
 
03:50 20.05.2025 (обновлено: 03:51 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/vopros-2017972107.html
Вопрос участия России в "Евровидении" не актуален, заявил Швыдкой
Вопрос участия России в "Евровидении" не актуален, заявил Швыдкой - РИА Новости, 20.05.2025
Вопрос участия России в "Евровидении" не актуален, заявил Швыдкой
Вопрос участия России в музыкальном конкурсе "Евровидение" больше не актуален, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:50:00+03:00
2025-05-20T03:51:00+03:00
шоубиз
россия
москва
московская область (подмосковье)
михаил швыдкой
дима билан (виктор белан)
владимир путин
европейский вещательный союз
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вопрос участия России в музыкальном конкурсе "Евровидение" больше не актуален, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Это не вопрос России, это вопрос организаторов "Евровидения", которое проводится, как вы знаете, Европейским Вещательным Союзом, вернее, структурой Европейского Вещательного Союза, в которой сегодня Россия не участвует. Мы вышли из этой структуры, поэтому вопрос о возвращении "Евровидения" в Россию, с моей точки зрения, сегодня не актуален", - считает Швыдкой. При этом он не исключил участия России в "Евровидении" в будущем. "Возможно, "никогда не говорили "никогда". Хотя, я думаю, что если "Интервидение" наберет обороты, то его станет достаточно, чтобы мы не участвовали в других конкурсах", - добавил Швыдкой. Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что сейчас России важнее сделать "Интервидение" полноценным и ярким телевизионным конкурсом, в котором могут участвовать "в том числе и те страны, которые участвуют в "Евровидении". "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), михаил швыдкой, дима билан (виктор белан), владимир путин, европейский вещательный союз , евровидение, в мире, шоу-бизнес
Шоубиз, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Швыдкой, Дима Билан (Виктор Белан), Владимир Путин, Европейский вещательный союз , Евровидение, В мире, Шоу-бизнес
Вопрос участия России в "Евровидении" не актуален, заявил Швыдкой

Швыдкой не исключил участия России в Евровидении в будущем

© Фото : Eurovision"Евровидение"
Евровидение - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Eurovision
"Евровидение". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вопрос участия России в музыкальном конкурсе "Евровидение" больше не актуален, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Это не вопрос России, это вопрос организаторов "Евровидения", которое проводится, как вы знаете, Европейским Вещательным Союзом, вернее, структурой Европейского Вещательного Союза, в которой сегодня Россия не участвует. Мы вышли из этой структуры, поэтому вопрос о возвращении "Евровидения" в Россию, с моей точки зрения, сегодня не актуален", - считает Швыдкой.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27
При этом он не исключил участия России в "Евровидении" в будущем.
"Возможно, "никогда не говорили "никогда". Хотя, я думаю, что если "Интервидение" наберет обороты, то его станет достаточно, чтобы мы не участвовали в других конкурсах", - добавил Швыдкой.
Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что сейчас России важнее сделать "Интервидение" полноценным и ярким телевизионным конкурсом, в котором могут участвовать "в том числе и те страны, которые участвуют в "Евровидении".
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.
Бурановские бабушки - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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ШоубизРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ШвыдкойДима Билан (Виктор Белан)Владимир ПутинЕвропейский вещательный союзЕвровидениеВ миреШоу-бизнес
 
 
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