https://ria.ru/20250520/vladivostok-2017981737.html

Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым

Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым - РИА Новости, 20.05.2025

Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым

Участники поисков нашли тело мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки на сапе с подругой во Владивостоке, сообщает организация... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T07:45:00+03:00

2025-05-20T07:45:00+03:00

2025-05-20T07:45:00+03:00

происшествия

владивосток

надеждинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Участники поисков нашли тело мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки на сапе с подругой во Владивостоке, сообщает организация "ПримПоиск". По данным организации, Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера. Днем в понедельник "ПримПоиск" сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали. "Виктор Е. найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким. Сил вам пережить это горе", - говорится в сообщении "ПримПоиск".

https://ria.ru/20250329/moskva-2008180167.html

владивосток

надеждинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, надеждинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)