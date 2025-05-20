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Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым - РИА Новости, 20.05.2025
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07:45 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/vladivostok-2017981737.html
Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым
Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым - РИА Новости, 20.05.2025
Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым
Участники поисков нашли тело мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки на сапе с подругой во Владивостоке, сообщает организация... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T07:45:00+03:00
2025-05-20T07:45:00+03:00
происшествия
владивосток
надеждинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Участники поисков нашли тело мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки на сапе с подругой во Владивостоке, сообщает организация "ПримПоиск". По данным организации, Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера. Днем в понедельник "ПримПоиск" сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали. "Виктор Е. найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким. Сил вам пережить это горе", - говорится в сообщении "ПримПоиск".
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происшествия, владивосток, надеждинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Надеждинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пропавшего в море во Владивостоке мужчину нашли мертвым

Во Владивостоке нашли тело мужчины, пропавшего на сапе с подругой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудники поисково-спасательной станции
Сотрудники поисково-спасательной станции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сотрудники поисково-спасательной станции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мая - РИА Новости. Участники поисков нашли тело мужчины, который в воскресенье пропал во время морской прогулки на сапе с подругой во Владивостоке, сообщает организация "ПримПоиск".
По данным организации, Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе в Амурский залив по маршруту от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера. Днем в понедельник "ПримПоиск" сообщил, что в море в районе Де-Фриза найден сап, на котором ушли пропавшие. К вечеру очевидцы обнаружили тело погибшей женщины, его прибило к берегу в районе поселка Тавричанка Надеждинского района, сообщали в ГУ МЧС. По свидетельствам очевидцев, спасательные жилеты у пропавших, когда они отправились на прогулку, отсутствовали.
"Виктор Е. найден, погиб. Приносим свои соболезнования родным и близким. Сил вам пережить это горе", - говорится в сообщении "ПримПоиск".
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ПроисшествияВладивостокНадеждинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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